В октябре АИ-92 подорожает до 157 тенге - эксперт

С середины октября в Казахстане поднимется цена на бензин до 157 тенге за литр - это по самым пессимистичным прогнозам заместителя генерального директора по операционному управлению «КазМунайГаз» Нуркена Мурзагалиева, о чем он рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Ценовой коридор удорожания, по мнению эксперта, будет находится между 155-157 тенге за литр бензина марки АИ-92.

«Цена зависит от новой поставки, сама цена формируется за счет цены в России и ложится на себестоимость за транспортировку, хранение и минимальная маржа наша. Прогнозируемая цена, с учетом будущего импорта, где-то порядка 155-157 тенге за литр 92 бензина», - сказал он.

Татьяна Ковалева