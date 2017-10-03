Писателя огорчило, что Медведева поздравила его с юбилеем на официальном правительственном бланке.

Писатель Владимир Войнович написал открытое письмо супруге российского премьера Дмитрия Медведева Светлане, которое стало ответом на ее поздравление с 85-летием литератор а, сообщает а, сообщает ura.news





Телеграмму, подписанную Светланой Медведевой, зачитали на праздничном вечере в Центральном доме литераторов в Москве, после чего зал разразился хохотом, пишет «Московский комсомолец». После этого автор «Чонкина» обратился к жене премьера с вопросом: зачем она подписывает фальшивые письма в казенных правительственных конвертах правительства России, в котором официально не работает.





Также Войнович напомнил, что на 80-летие освободивший кресло президента Дмитрий Медведев прислал ему букет роз. Этот подарок писатель посчитал неуместным. Теперь же премьер и вовсе предпочел не поздравлять автора от своего имени.





«Смешное началось пять лет тому назад, когда на мое восьмидесятилетие Ваш супруг, только что освободивший президентское кресло, прислал мне корзину роскошных роз. Какие-то люди, желая изобразить меня законченным фрондером, пишут в Интернете, что я ту корзину отправил обратно, — написал Войнович. — Это неправда. Я корзину обратно не отправлял, но попросил принять ее мою домработницу. Этим я не хотел оскорбить Вашего мужа».





Также писатель назвал причину такого отношения со стороны власти, которая заключается в его оппозиционных взглядах.





Войнович активно критиковал Олимпиаду в Сочи, присоединение Крыма, войну в Донбассе, а также войну в Сирии, «которую мы продолжаем, несколько раз успешно закончив».





В конце письма литератор посоветовал Светлане Медведевой выражать свое отношение к известным людям как частное лицо, иначе над ней будут смеяться, а писателю будет больно.



