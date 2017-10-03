Назарбаев сменил главнокомандующего ВВС РК

В понедельник, 2 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел кадровые изменения в ВВС страны , передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду .

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