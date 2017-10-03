Назарбаев сменил главнокомандующего ВВС РК
В понедельник, 2 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел кадровые изменения в ВВС страны, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Карбенов Нурлан Жанайдарович назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
3 октября 2017, 09:42
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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