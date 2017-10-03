МНЭ РК: С начала года инфляция в РК составила 4,2%

Рост цен на непродовольственные товары в августе и сентябре ускорились, а на продовольственные наоборот снизились.

На заседании правительства РК рассмотрели динамику инфляции за девять месяцев 2017 года и меры по ее сдерживанию до конца текущего года, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«С начала текущего года наблюдается замедление инфляционных процессов и в сентябре текущего года инфляция составила всего 0,3%, с начала года – 4,2%», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.





По его словам, основными факторами замедления являются стабилизация ситуации на валютном рынке, умеренные инфляционные ожидания рынка, а также рост выпуска продукции по основным видам продовольственных товаров.





«Так, цены на продовольственные товары последние три месяца подряд снижаются. При этом рост цен на непродовольственные товары в августе и сентябре ускорились. Цены и тарифы на платные услуги растут умеренными темпами. Тем самым, с начала года цены на продовольственные товары выросли на 3,1%, непродовольственные товары – на 5,5% и платные услуги – на 4,3%», - проинформировал глава ведомства.





Как он отметил, несмотря на сезонное снижение цен на продовольственные товары, с начала текущего года двузначный рост цен отмечается на лук репчатый, морковь, свеклу, мясо баранины и говядины.





«В то же время двузначное снижение цен зафиксировано на яйца, гречневую крупу, капусту белокочанную, сахар и масло подсолнечное», - сказал министр.





По его данным, по непродовольственным товарам наибольший рост цен отмечается на дизельное топливо, бензин, газ сжиженный, ткани, канцтовары, обувь, твердое топливо.





«Среди платных услуг выше установленного коридора инфляции выросли тарифы на газ транспортируемый по распределительным сетям, канализацию и сбор мусора. В региональном разрезе с начала года в большинстве регионах инфляция находится на относительно низком уровне», - уточнил Т. Сулейменов.





Вместе с тем, как добавил в заключение глава ведомства, в 5 регионах инфляция сложилась выше среднереспубликанского уровня. Это - Атырауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области и город Астана.





Ксения Давыдова, Астана