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Новости за сегодня

А вы считаете себя финансово грамотным человеком?

3 октября 2017, 10:00

7 октября состоится открытый практический семинар по финансовой грамотности. С 10 до 12 часов.

Вы редко берете в долг и всегда выполняете свои обязательства? Вам хватает денег и есть финансовая подушка безопасности? Вы ведете учет расходов и доходов? И умеете планировать свой личный или семейный бюджет? А когда ставите финансовые цели точно знаете, что делать, чтобы их достигнуть? Если да, то можем вас поздравить.

Вы относитесь к 30% людей, умеющих грамотно управлять своими финансами.

Если нет, не беда!

Мы искренне хотим предложить Вам прийти к нам за новыми навыками!!!

7 октября состоится открытый практический семинар по финансовой грамотности.

Где всего за два часа Вы узнаете, как при ВАШИХ доходах взять ФИНАНСЫ под КОНТРОЛЬ и ДОСТИЧЬ финансовых целей!

В программе семинара будут рассмотрены такие актуальные и важные темы как:

- Эффективное планирование и управление личными деньгами
- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?
- Секреты богатых и успешных людей
- Банковские продукты. Как разобраться в их разнообразии?
- Персональная кредитная история. Как ею управлять?

Только для жителей и гостей 14 городов:

Актау, Алматы, Кызылорда, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Уральск, Атырау, Костанай, Павлодар, Астана, Кокшетау, Усть-Каменогорск и Караганда!

7 октября, с 10 до 12 часов

За три года Банк Хоум Кредит провел свыше 200 семинаров для взрослого населения страны, благодаря чему более 2500 человек смогли пополнить копилку своих знаний и по новому, со всей ответственностью взглянуть на личные финансы.

ВНИМАНИЕ! Вход СВОБОДНЫЙ.

Места ограничены. Успейте записаться на семинар здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEoWCXIq2LUtts8RBbt6W0W7XY5oLbX-alvmowa_IhNRA2_A/viewform

Фото: newstracker.ru

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