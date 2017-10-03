А вы считаете себя финансово грамотным человеком?

7 октября состоится открытый практический семинар по финансовой грамотности. С 10 до 12 часов.

Вы редко берете в долг и всегда выполняете свои обязательства? Вам хватает денег и есть финансовая подушка безопасности? Вы ведете учет расходов и доходов? И умеете планировать свой личный или семейный бюджет? А когда ставите финансовые цели точно знаете, что делать, чтобы их достигнуть? Если да, то можем вас поздравить.





Вы относитесь к 30% людей, умеющих грамотно управлять своими финансами.





Если нет, не беда!





Мы искренне хотим предложить Вам прийти к нам за новыми навыками!!!





7 октября состоится открытый практический семинар по финансовой грамотности.





Где всего за два часа Вы узнаете, как при ВАШИХ доходах взять ФИНАНСЫ под КОНТРОЛЬ и ДОСТИЧЬ финансовых целей!





В программе семинара будут рассмотрены такие актуальные и важные темы как:





- Эффективное планирование и управление личными деньгами

- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?

- Секреты богатых и успешных людей

- Банковские продукты. Как разобраться в их разнообразии?

- Персональная кредитная история. Как ею управлять?





Только для жителей и гостей 14 городов:





Актау, Алматы, Кызылорда, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Уральск, Атырау, Костанай, Павлодар, Астана, Кокшетау, Усть-Каменогорск и Караганда!





7 октября, с 10 до 12 часов





За три года Банк Хоум Кредит провел свыше 200 семинаров для взрослого населения страны, благодаря чему более 2500 человек смогли пополнить копилку своих знаний и по новому, со всей ответственностью взглянуть на личные финансы.





ВНИМАНИЕ! Вход СВОБОДНЫЙ.





Места ограничены. Успейте записаться на семинар здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEoWCXIq2LUtts8RBbt6W0W7XY5oLbX-alvmowa_IhNRA2_A/viewform



