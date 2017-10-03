Звезда сериала «Ольга»: После принятия ислама близкие решили, что меня завербовали
3 октября 2017, 10:04
"Работало стереотипное мышление. Мне пришлось преодолевать это".
Молодой актер Сергей Романович неожиданно для всех стал мусульманином и в корне изменил свою жизнь, сообщает Teleprogramma.pro.
Мы помним этого крепкого парня по проектам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Метод», «Экипаж» и «Кухня». Теперь он играет Андрюху в сериале «Ольга» (ТНТ) — чуть инфантильного, взбалмошного и резкого паренька, который не всегда готов к последствиям поступков, но очень старается быть отцом. В жизни Сергей — полная противоположность своему персонажу. И этом есть большая проблема: он слишком рано повзрослел и хочет серьезных отношений, что сегодня не вписывается в тренды.
"В Бога я верил всегда. Я родился в верующей семье и был крещен. И, как мне казалось, всегда разговаривал с Богом. Мама рассказывала, как в шесть лет я подходил к ней и успокаивал: «Не переживай. Все будет хорошо. Бог все видит». Уже тогда у меня было осознание того, что есть Создатель. Часто ходили в церковь, у меня с собой постоянно была икона Николая Чудотворца. Но лет в 16 я подрос и чаще начал задавать себе вопросы. Читал, изучал и решил, что религия — способ управления народом. А Бог на самом деле находится внутри каждого.
Дальше было так. В 20 лет я приехал в Томск. У меня есть близкий друг Шамиль — я пришел к нему в гости. У него есть старший брат, с которым у нас завязался спор. Даже ор. На тему религии — и в частности ислама. Я считал, что это про террористов с автоматами, которых показывают по телевизору. Но он спросил: ты читал учение, знаком с темой? Я понял, что нет. Поэтому и не мог вести конструктивный диалог. Ушел домой и начал изучать ислам, просто ради интереса. Чем больше я углублялся, тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Для меня все стало понятно. Это то, что я искал", - вспоминает он.
И уже через месяц, когда Шамиль пришел домой, он удивился, увидев, как я молюсь вместе с его братьями. Хотя он сам на тот момент намаз не совершал. Вышло так, что и он меня привел в ислам — и я его тоже. Жизнь повернулась так, рассказал актер.
Его родители и близкие восприняли эту новость "тревожно".
"Работало стереотипное мышление. Мне пришлось преодолевать это. Близкие подумали, что меня завербовали. Сейчас я пойду убивать людей и так далее. Я объяснял, спорил, показывал и доказывал. Но люди упертые — трудно побороть шаблоны. Страх и предвзятость провоцирует то, что не изведано. Меня вызывали на встречу с деканом и мастером во ВГИК, проводили профилактические беседы, расспрашивали: «Что у тебя случилось? У тебя не радикальное течение?» Со временем ситуация урегулировалась. Люди видят, что я адекватный человек и ничем не отличаюсь от других. Никаких проблем. В исламе я уже пять лет", - вспоминает он.
"На всех проектах — «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ольга» — уже знают, что я мусульманин. Даже, когда в кадре я должен есть сосиски, мне покупали специальные, халяльные (смеется). В определенный момент я отхожу сделать намаз, это пять минут. Или, если нахожусь в пятницу в Москве, отъезжаю в мечеть на пару часов. Никакого недопонимания по этому поводу не было. Правда, есть нюансы по работе в кадре. Например, я отказываюсь от откровенных сцен, контакта с актрисами и обнаженки. Вместо меня играют дублеры — и никто этого не замечает, кстати. Качество картины не страдает".
Фото: Узнай Всё
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