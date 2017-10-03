Звезда сериала «Ольга»: После принятия ислама близкие решили, что меня завербовали

Мы помним этого крепкого парня по проектам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Метод», «Экипаж» и «Кухня». Теперь он играет Андрюху в сериале «Ольга» (ТНТ) — чуть инфантильного, взбалмошного и резкого паренька, который не всегда готов к последствиям поступков, но очень старается быть отцом. В жизни Сергей — полная противоположность своему персонажу. И этом есть большая проблема: он слишком рано повзрослел и хочет серьезных отношений, что сегодня не вписывается в тренды.

"В Бога я верил всегда. Я родился в верующей семье и был крещен. И, как мне казалось, всегда разговаривал с Богом. Мама рассказывала, как в шесть лет я подходил к ней и успокаивал: «Не переживай. Все будет хорошо. Бог все видит». Уже тогда у меня было осознание того, что есть Создатель. Часто ходили в церковь, у меня с собой постоянно была икона Николая Чудотворца. Но лет в 16 я подрос и чаще начал задавать себе вопросы. Читал, изучал и решил, что религия — способ управления народом. А Бог на самом деле находится внутри каждого.





Дальше было так. В 20 лет я приехал в Томск. У меня есть близкий друг Шамиль — я пришел к нему в гости. У него есть старший брат, с которым у нас завязался спор. Даже ор. На тему религии — и в частности ислама. Я считал, что это про террористов с автоматами, которых показывают по телевизору. Но он спросил: ты читал учение, знаком с темой? Я понял, что нет. Поэтому и не мог вести конструктивный диалог. Ушел домой и начал изучать ислам, просто ради интереса. Чем больше я углублялся, тем больше находил ответов на вопросы, возникшие ранее. Для меня все стало понятно. Это то, что я искал", - вспоминает он.





И уже через месяц, когда Шамиль пришел домой, он удивился, увидев, как я молюсь вместе с его братьями. Хотя он сам на тот момент намаз не совершал. Вышло так, что и он меня привел в ислам — и я его тоже. Жизнь повернулась так, рассказал актер.