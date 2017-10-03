ИГ* выпустило с заявлением по поводу бойни в Лас-Вегасе

Террористическая организация «Исламское государство»* выпустила расширенное заявление по бойне в Лас-Вегасе, которая произошла вечером 1 октября. Об этом сообщает подконтрольное группировке информагентство «Амак», передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке

Также «Амак» указывает, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до атаки.





Ранее информагентство сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил « солдат ИГ* ».





«Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ*», — говорилось в публикации.





В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десяти единиц оружия.