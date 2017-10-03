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ИГ* выступило с заявлением по поводу бойни в Лас-Вегасе

3 октября 2017, 10:23

Мужчина принял ислам за несколько месяцев до атаки.

Террористическая организация «Исламское государство»* выпустила расширенное заявление по бойне в Лас-Вегасе, которая произошла вечером 1 октября. Об этом сообщает подконтрольное группировке информагентство «Амак», передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке, передает Lenta.ru.

«Боевики сообщают, что Стивен Пэддок, он же Абу Абд аль-Барр (боевой псевдоним) — "солдат Халифата", откликнувшийся на призыв главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан коалиции "крестоносцев". Всего в ходе нападения, по словам террористов, было убито и ранено около 600 человек», — указывается в сообщении.

Также «Амак» указывает, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до атаки.

Ранее информагентство сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил «солдат ИГ*».

«Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ*», — говорилось в публикации.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десяти единиц оружия.

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Фото: Eric Paddock / WOFL / Fox News

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