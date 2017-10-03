Казахстанские банки больше не будут обменивать купюры 2006 года

С сегодняшнего дня, 3 октября 2017 года, завершается период обмена банками второго уровня банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000 тенге образца 2006 года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального банка РК.





При этом, данные банкноты будут приниматься для обмена всеми филиалами Национального Банка до 3 октября 2020 года , без взимания комиссии или платы за обмен.













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