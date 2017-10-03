Запрет на бумажные журналы введут в некоторых школах Казахстана
3 октября 2017, 10:23
Об этом сообщил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев.
Запрет на ведение бумажных журналов введут в казахстанских школах, которые используют электронные журналы, заявил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев.
По его словам, для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов.
"Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель — наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность", — сказал Сагадиев на заседании правительства во вторник.
Персональные данные казахстанских детей хранит компания "Национальные информационные технологии".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Илья Питалев
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