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Запрет на бумажные журналы введут в некоторых школах Казахстана

3 октября 2017, 10:23

Об этом сообщил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев.

Запрет на ведение бумажных журналов введут в казахстанских школах, которые используют электронные журналы, заявил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев.

По его словам, для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов.

"Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель — наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность", — сказал Сагадиев на заседании правительства во вторник.

Персональные данные казахстанских детей хранит компания "Национальные информационные технологии".

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Илья Питалев

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