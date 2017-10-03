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Борец ЦСКА стал победителем Международного турнира в Алматы

3 октября 2017, 10:38

Победителем престижного турнира в весовой категории 66 килограмм стал борец Центрального спортивного клуба армии Данияр Каленов.

В городе Алматы завершился Международный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Болата Турлыханова.

Участие в состязаниях приняли спортсмены из России, Ирана, Венгрии, Грузии и других стран. Казахстан представили 70 атлетов из всех регионов.

Победителем престижного турнира в весовой категории 66 килограмм стал борец Центрального спортивного клуба армии Данияр Каленов. В финальной схватке он победил соотечественника Алмата Кебиспаева. Бронзовыми призерами по результатам турнира стали российские спортсмены Ален Мирзоян и Павел Салеев.

«Текущий год выдался для меня успешным. На прошлой неделе я боролся на Азиатских играх и там были сильные соперники, как и на этом турнире. Благодаря сегодняшней мощной поддержке моих болельщиков я показал особенную схватку. Цель на предстоящий период – не останавливаться на достигнутом, покорять все новые вершины спортивного Олимпа», - поделился спортсмен ЦСКА МО РК Д. Каленов.

Отметим, что Международный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Б.Турлыханова проводится в 23-й раз. В 2014 году он получил статус международного и вошел в календарь Всемирной федерации борьбы.



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