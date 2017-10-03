Назарбаев выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших.





«В эти трагические дни мы искренне поддерживаем народ США. От себя лично и от имени всех граждан Казахстана выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Соединенных Штатов Америки, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.





Напомним , стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.





Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.





Фото: strana.ua

Автор: Екатерина Ионова



