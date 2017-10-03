Назарбаев выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе
3 октября 2017, 10:41
По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших.
«В эти трагические дни мы искренне поддерживаем народ США. От себя лично и от имени всех граждан Казахстана выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Соединенных Штатов Америки, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.
Напомним, стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой.
Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
Фото: strana.ua
Автор: Екатерина Ионова
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