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Скончался американский рок-музыкант Том Петти

3 октября 2017, 10:49

Смерть рок-музыканта подтвердила его семья.

Американский рок-музыкант Том Петти ушел из жизни в США в возрасте 66 лет, сообщает ТАСС.


Как сообщает Reuters со ссылкой на менеджера исполнителя, семья Петти также подтвердила смерть музыканта.

Ранее в некоторых СМИ уже появлялась информация о смерти Петти, однако позже выяснилось, что он находился в больнице и был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Музыканта нашли в воскресенье вечером в его доме в Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего госпитализировали.

Том Петти родился 20 октября 1950 года, прославился в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома.




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