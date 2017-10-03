Скончался американский рок-музыкант Том Петти

Американский рок-музыкант Том Петти ушел из жизни в США в возрасте 66 лет , сообщает , сообщает ТАСС









Как сообщает Reuters со ссылкой на менеджера исполнителя, семья Петти также подтвердила смерть музыканта.





Ранее в некоторых СМИ уже появлялась информация о смерти Петти , однако позже выяснилось, что он находился в больнице и был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Музыканта нашли в воскресенье вечером в его доме в Малибу (штат Калифорния). У него констатировали остановку сердца, после чего госпитализировали.





Том Петти родился 20 октября 1950 года, прославился в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома.











