Между Луной и Землей пролетел астероид размером с грузовик
3 октября 2017, 10:54
Максимально близкое расстояние между небесным телом и планетой составило 87 тысяч километров.
Рядом с Землёй пролетел астероид размером с грузовик, передает Life.ru.
Максимально близкое расстояние между небесным телом под индексом 2017 SX17 и планетой составило 87 тысяч километров. Астероид пролетел между Землёй и Луной.
Как уточняют учёные, астероид имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров.
Небесное тело было обнаружено учёными лишь 24 сентября.
Фото: © NASA
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881212-9b14c3c34e21c236d4c7a51f7eb7185a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...