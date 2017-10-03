Между Луной и Землей пролетел астероид размером с грузовик

Максимально близкое расстояние между небесным телом и планетой составило 87 тысяч километров.

Рядом с Землёй пролетел астероид размером с грузовик , передает , передает Life.ru





Максимально близкое расстояние между небесным телом под индексом 2017 SX17 и планетой составило 87 тысяч километров. Астероид пролетел между Землёй и Луной.





Как уточняют учёные, астероид имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров.





Небесное тело было обнаружено учёными лишь 24 сентября.



