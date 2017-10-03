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Между Луной и Землей пролетел астероид размером с грузовик

3 октября 2017, 10:54

Максимально близкое расстояние между небесным телом и планетой составило 87 тысяч километров.

Рядом с Землёй пролетел астероид размером с грузовик, передает Life.ru.

Максимально близкое расстояние между небесным телом под индексом 2017 SX17 и планетой составило 87 тысяч километров. Астероид пролетел между Землёй и Луной.

Как уточняют учёные, астероид имеет в поперечнике от 6,3 до 14 метров.

Небесное тело было обнаружено учёными лишь 24 сентября.

Фото: © NASA

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