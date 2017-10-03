Казахстанские НПО будут отчитываться о своей работе через интернет-портал

Для обеспечения открытости и прозрачности НПО, доступности информации о деятельности НПО для общественности была создана база данных.

В Казахстане запущен интернет-портал базы данных НПО - infonpo.kz. Ежегодно до 31 марта все общественные организаций обязаны предоставить сведения о своей деятельности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества РК.





Как известно, для обеспечения открытости и прозрачности, доступности информации о деятельности НПО для общественности была создана база данных НПО, через которую казахстанцы могут получать необходимую информацию. Сами НПО могут лучше узнать друг о друге и подобрать потенциальных партнеров.





«Сегодня в базе представлен опыт около 3 тыс. казахстанских и зарубежных организаций. База данных НПО является информационной базой данных, которая формируется в целях обеспечения прозрачности деятельности неправительственных организаций и информирования общественности о них, а также для использования в рамках размещения государственного социального заказа, предоставления грантов и присуждения премий», - говорится в сообщении.





Как отметили в министерстве, сведения в базу данных НПО необходимо представлять ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным периодом в Комитет по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК.





Сведения представляются двумя способами: через интернет-портал базы данных НПО (infonpo.kz), либо через почту или нарочно на бумажном и электронном носителях. Предоставление сведений через интернет-портал облегчает весь этот процесс, способствует правильности заполнения отчета и исключает затраты по оплате услуги почты.





Как отмечается, авторизация на интернет-портале возможна при помощи ЭЦП ключа организации, полученного в ЦОНе.





«За непредставление, несвоевременное представление, а равно представление недостоверных или заведомо ложных сведений в базу данных предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 489-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» указанное нарушение влечет предупреждение, за повторное нарушение - штраф в размере 25 месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком на три месяца», - проинформировали в ведомстве.





По возникающим вопросам представления сведений в базу данных НПО можно позвонить по телефонам «горячей линии»: 8 (7172) 74-04-28, 74-04-20.





Напомним, в Казахстане зарегистрировано 19 680 неправительственных организаций, из них действующие – 13 879.



