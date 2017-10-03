Глава Нацбанка РК назвал главную причину инфляции в Казахстане

Глава Национального банка РК Данияр Акишев назвал одну из основных, по его мнению, причин инфляции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидания населения и предприятий в отношении роста цен становятся причиной инфляции. В августе 2017 года количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 6,5%. Таким образом, они формируются ниже фактической инфляции внутри целевого коридора на 2018 год», - сказал он в ходе заседания Правительства.

«Еще раз хотел бы отметить, что в следующем году Нацбанк переходит на поэтапное снижение целевых ориентиров - продолжает Акишев. - В этой связи необходимо добиться дальнейшей стабилизации инфляционных ожиданий, то есть достижения уровня инфляции в размере 4% к 2020 году».

Глава Нацбанка также озвучил ожидания по уровню инфляции в 2018 году.

«Нацбанк ожидает, что инфляция по итогам этого года останется внутри целевого коридора от 6% до 8%. Более того, на 2018 год Нацбанком установлен целевой ориентир по инфляции на более низком значении, то есть от 5% до 7%. Все меры денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования направлены на достижение этих целей», - отметил Акишев.

Азамат Сыздыкбаев