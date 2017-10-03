МЭ РК: Цена на бензин стабилизируется к концу октября

На заседании правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о том, как будут стабилизировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, средняя цена по республике на АИ-92 в январе этого года составляла 135 тенге за литр, в сентябре в среднем цена увеличилась до 150 тенге за литр, показав рост на 11%.

«Доля импорта увеличилась с 15% по бензину АИ-92 в период июль-август до 30% в сентябре, что связано с первоочередным выходом на ремонты нефтеперерабатывающих заводов в сентябре-октябре в связи с завершающимися работами по модернизации. Как следствие, ограниченное предложение казахстанских нефтепродуктов на рынке и увеличение доли более дорогого импортного бензина повлияли на рост цен», - сказал он.

Как указал глава ведомства, по сравнению с маем текущего года оптовая цена импортируемого бензина на границе увеличилась практически более чем на 8%, с 517 до 560 долларов за тонну.

«Здесь также необходимо учитывать изменение курса доллара по отношению к тенге за тот же период. Кроме того, имеется в наличии активная работа комитета по регулированию естественных монополий в отношении отдельных АЗС», - пояснил министр.

Между тем, К. Бозумбаев озвучил сроки стабилизации ситуации на внутреннем рынке ГСМ.

«За счет полной работы всех АЗС в ноябре мы планируем снизить долю импорта по 92-му до 30% в ноябре и до 20% в декабре. И считаем, что ноябрь и дальше декабрь ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября», - отметил он.

Аналогичный сценарий министерство прогнозирует по дизельному топливу.

«Цена на АЗС выросла на 13% с января текущего года, увеличилась здесь также оптовая цена на границе на 6% кроме того, изменение курса тенге. Принимаем необходимые меры», - пояснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что стоимость бензина в Казахстане будет зависеть от цен импортируемого из России ГСМ.

«Здесь будет зависеть от того, какая цена вот этих 20% - импортируемого объема - в России будет. Если будет на внешнем же уровне, на уровне 560 долларов за тонну, то тогда есть возможность будет на внутреннем рынке к снижению цен. Если цена будет подниматься, даже эти 20% дадут нам какой-то по крайней мере повод к повышению цен, - заключил К. Бозумбаев.

Ксения Давыдова