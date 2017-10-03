Вооруженные Силы РК проверят на боевую готовность

Проверке подвергаются все соединения и части Вооруженных Сил, а также органы военного управления, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.





Целью итоговой проверки является оценка реального состояния боевой готовности и боевой способности войск, а также результатов боевой подготовки за 2017 учебный год.





Необходимо отметить, что оценка соединениям и частям будет дана не только на основе сдачи военнослужащими зачетов и тестов по предметам обучения, по решению председателей комиссий в каждой части несколько подразделений будут приведены в высшие степени боевой готовности и выведены в районы учебных полей для проведения тактических учений с боевой стрельбой, в том числе и в ночных условиях. Так будут оценены слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, а также умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.





«Нынешний уровень боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих позволяет нам в ходе проверки сосредоточить основное внимание на совершенствовании действий основных тактических единиц – батальонных тактических групп. Именно это станет основным показателем качества боевой учебы войск в 2017 учебном году», – подчеркнул начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК генерал-майор Тимур Абишев.





Отметим, что итоговая проверка проводится в 3 этапа. Первые два этапа будут отведены для проверки соединений, воинских частей, органов управлений видов Вооруженных Сил, региональных командований и родов войск, на 3-м – структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба ВС РК.



