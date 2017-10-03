Как министр здравоохранения Биртанов к поликлинике прикреплялся

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на своей странице в Facebook рассказал о том, как он прикрепился к городской поликлинике , передает Zakon.kz





"Вчера утром сходил и прикрепился к городской поликлинике №9. Заполнил заявление и всё. Обсудили с коллегами, что пересмотрим правила, по которым возникает необходимость требовать флюорографию. Так что можно и без нее прикрепляться. Сложнее с выбором конкретного врача: большинство граждан не требуют этого, так как не обладают всей информацией о врачах. Зачастую поликлиника предложит вам тот участок, где вы проживаете и там уже есть закрепленный врач. Плюс - будут обслуживать на дому. Если выбрали врача, который закреплен за другим участком, то ему вряд ли будет возможно к вам приезжать на дом. Поэтому при прикреплении не по месту жительства обслуживание на дому пока организовать сложно (точнее дорого, так как ходят врачи или пешком, или на общественном транспорте)", - пишет глава Минздрава.





Также Биртанов, пользуясь случаем, получил ответы на интересующие вопросы и принял участие в утренней врачебной планерке.





"С коллегами обсудили вопросы педиатрической службы: количество детей на участке и готовность молодых врачей работать после института. В процессе диалога пришли к выводу, что сейчас существует проблема неравномерного распределения пациентов по участкам в поликлинике. К примеру, к одному участку ВОП (врач общей практики) прикреплено порядка 3200 человек, к другому - 1900, а на педиатрическом участке – от 900 до 1300. Эту проблему надо решать в целом снижая и выравнивая нагрузку. Также возможно и нужно предусматривать дополнительную оплату за расширенный объем труда, учитывая нагрузку на участкового врача. Конечно это связано с теми тарифами, которые сегодня предлагает Минздрав исходя из возможностей бюджета (в среднем 700 тг на одного прикрепленного человека в месяц). Катастрофически мало", - считает министр.





Еще один важный вопрос, который обсудил он с коллегами - доступность и эффективность диспансеризации и бесплатных лекарственных средств для хронических больных.





"Далеко не все пациенты состоят на учете. К сожалению, далеко не все пациенты соблюдают правила диспансеризации (регулярность посещений к медработникам, приема лекарств, а главное - соблюдение режима питания и физической активности). Коллеги поддержали необходимость внедрения мобильных приложений и информационных систем для облегчения диспансеризации. Кстати, многие участковые врачи состоят в дворовых чатах WhatsApp. Также, обсудили вопросы школьной медицины: финансирование и кадры. В среднем на 2000 учеников приходится всего одна медсестра, при этом положено 4 медсестры на такое количество школьников. Но работа в данном направлении будет продолжена", - подытожил он.





Фото: facebook.com/Yelzhan Birtanov