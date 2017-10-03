Впервые Казахстан начинает экспорт газа в Китай

Казахстан и Китай подписали исторический договор о поставке 5 млрд. кубометров казахстанского газа в течение 1 календарного года.

Договор купли-продажи подписан на днях между АО «КазТрансГаз» и компанией PetroChina International Company Limited.

Экспортные поставки газа планируется начать уже с 15 октября. Ресурсной базой станут месторождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы газа из подземных газохранилищ Казахстана, местом приема газа китайской стороной определен пограничный пункт «Хоргос».

Ожидаемая экспортная выручка Национального оператора - АО «КазТрансГаз» составит до 1 млрд. долларов США.

Следует отметить, что этому договору предшествовало межправительственное соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере транспортировки и транзита природного газа, позволяющее осуществлять поставку газа с западных месторождений Казахстана в южные регионы транзитом через Узбекистан.

Как считает вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» Кайрат Шарипбаев: «Диверсификация транзитных и экспортных маршрутов транспортировки казахстанского газа, а также увеличение объемов экспорта голубого топлива - это важные стратегические задачи, которые были поставлены Президентом Казахстана. Глава государства отмечал, что «для полного раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны необходимо обеспечить свободу транзита грузов, создать новые транспортные коридоры».