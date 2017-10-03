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Малазийский Boeing не удалось обнаружить после трех лет поисков

3 октября 2017, 11:10

Правительство Малайзии не прекращает расследование.

Малазийский Boeing, пропавший в марте 2014 года и, предположительно, потерпевший катастрофу в Индийском океане, не удалось обнаружить после трех лет поисков, передает РИА Новости.

"Мы глубоко сожалеем, что у нас не получилось обнаружить ни самолет, ни 239 пропавших человек на борту", — отмечается в докладе.

ATSB сообщило, что признает усилия "сотен преданных профессионалов из многих организаций в Австралии и по всему миру, которые без устали посвящали свое время и усилия поиску MH370".

Отмечается, что расследование исчезновения лайнера, а также трагедии рейса AF447 Air France в июле 2009 помогли усовершенствовать системы по установлению местонахождения воздушных судов.

"Понимание того, где может находиться MH370, сейчас лучше, чем было когда-либо", — говорится в заявлении.

Бюро сообщает, что до января 2017 года было исследовано более 120 тысяч квадратных километров морского дна. Сообщается, что специалистам удалось определить зону в 25 тысяч квадратных километров, где наиболее вероятно обнаружить обломки лайнера.

То, что до сих пор неизвестно местонахождение самолета, Бюро называет "непостижимым".

Сообщается, что правительство Малайзии не прекращает расследование.

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения. В январе 2017 года представители Австралии, Малайзии и Китая договорились приостановить поиски. В августе сообщалось, что австралийские специалисты определили в Индийском океане новый район для поисков пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing.

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