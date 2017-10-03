На рынке труда Казахстана предпочтение по-прежнему отдают мужчинам

Рост численности высокооплачиваемых специалистов в Казахстане замедляется - по данным Комитета по статистике, в РК насчитывается порядка 124,1 тысячи человек, получающих заработную плату в размере свыше 390 тысяч тенге в месяц. Это на 30,8 тысячи человек больше, чем было зафиксировано два года назад, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Прирост численности работников с таким уровнем оплаты труда в 2015 году по сравнению с 2013 годом составлял 34,3 тысячи человек.

Замедление роста численности наемных работников также наблюдается в «ценовой категории» 330-360 тысяч тенге за месяц - плюс 4,8 тысячи человек за 2017-2015 против роста на 5,2 тысячи человек в 2015-2013; и в группе специалистов, получающих 90-120 тысяч тенге в месяц - плюс 13,7 тысячи человек за последние 2 года против роста на 30,5 тысячи человек в 2015-2013.

За два года доля работников с зарплатами свыше 390 тысяч тенге на национальном рынке труда выросла с 3% до 4,2%. Наиболее высокая концентрация высококлассных специалистов - в Мангыстауской области (19,2% всех наемных работников в регионе), Атырауской области (13,8%) и в Астане (10,1%).

При этом наиболее резкий прирост работников с таким уровнем зарплат за последние 2 года зафиксирован в Алматы - численность специалистов, получающих более 390 тысяч тенге в месяц, выросла на 8,5 тысячи человек; в Астане - прирост на 7,7 тысячи человек; а также в Атырауской области - плюс 3,7 тысячи человек.

Гендерный разрез групп наемных работников, чей труд наиболее высоко оценивается в Казахстане в денежном выражении, показывает, что на национальном рынке труда по-прежнему отдают предпочтение кандидатам-мужчинам.

В частности, число мужчин, получающих свыше 390 тысяч тенге в месяц, в РК насчитывается на 51,1 человек больше, чем женщин - или 87,6 тысячи и 36,5 тысячи человек, соответственно.

Причем этот разрыв с каждым отчетным периодом возрастает: в 2011 году мужчин с самыми большими зарплатами в стране было на 17,3 тысячи человек больше, чем женщин; в 2013 году - на 28,3 тысячи человек больше; в 2015 году - на 44,6 тысячи человек больше.