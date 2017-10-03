Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 342,21 (+0,97), EURKZT_TOD = 401,00

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с праздничными днями с 01 по 08 октября в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени) торги китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 342,21 тенге за доллар (+0,97 тенге), объем торгов - 40 950 тыс. USD (+16 200 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 401,00 тенге за евро, объем торгов - 300 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.