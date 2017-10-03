Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы в Республике Казахстан

Единовременное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы в Республике Казахстан проводится один раз в два года. Сбор данных производится по всем предприятиям и организациям, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Обследованием охватываются работники, проработавшие полностью июнь месяц.

В заработную плату включаются все суммы, начисленные работникам за июнь месяц, в том числе суммы, входящие в состав фонда заработной платы, как связанные с отработанным временем, так и начисленные работнику за неотработанное время, в течение которого за ним сохраняется заработная плата, независимо от того выплачена она фактически или нет. Налоги и другие обязательные платежи из начисленной заработной платы не исключаются.

Численность работников, проработавших полностью июнь 2017 года, составила 2 943,0 тыс. человек. В их числе мужчины составляют 1 469,7 тыс. человек (49,9%), женщины 1 473,3 тыс. (50,1%).

Группировка численности работников осуществлена с учетом размера фактически начисленной заработной платы.

Среднемесячную заработную плату от 20001 до 75000 тенге получали работники 35,2%, от 75001 до 105000 тенге - 19,7%, от 105001 до 150000 тенге - 19,9%, от 150001 до 240000 тенге - 14,7%, от 240 001 и выше - 10,5%.

У наибольшей части работников республики величина среднемесячной заработной платы колеблется от 20001 до 75000 тенге. Среднемесячную заработную плату от 20001 до 75000 тенге в Северо-Казахстанской области получали 47,5% работников, а в г.Астане - 18,4%. Наибольшая доля работников с уровнем начисленной заработной платы от 330001 и выше отмечена в Мангистауской (23,3%) и Атырауской (17,2%) областях.

Распределение работников по размерам начисленной заработной платы и регионам в процентах Всего в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге до 20000 от 20001 до 75000 от 75001 до 105000 от 105001 до 150000 от 150001 до 240000 от 240001 до 330000 от 330001 и выше Республика Казахстан 100,0 0,0 35,2 19,7 19,9 14,7 4,8 5,7 Акмолинская 100,0 - 43,3 21,7 18,3 11,7 3,0 2,0 Актюбинская 100,0 - 38,4 21,3 21,9 13,7 2,9 1,8 Алматинская 100,0 - 44,3 21,9 20,1 9,8 2,1 1,8 Атырауская 100,0 0,0 24,9 17,0 18,5 15,2 7,2 17,2 Западно-Казахстанская 100,0 - 43,2 20,9 17,6 10,0 2,7 5,6 Жамбылская 100,0 0,1 46,4 22,8 19,2 8,1 2,3 1,1 Карагандинская 100,0 - 32,3 19,8 21,8 17,4 5,5 3,2 Костанайская 100,0 - 39,5 21,2 21,5 13,4 2,8 1,6 Кызылординская 100,0 - 43,4 21,7 18,2 11,3 2,9 2,5 Мангистауская 100,0 - 27,7 14,9 13,7 13,0 7,4 23,3 Южно-Казахстанская 100,0 0,0 43,5 18,3 17,4 15,2 3,8 1,8 Павлодарская 100,0 - 32,2 21,3 23,5 16,5 4,1 2,4 Северо-Казахстанская 100,0 0,0 47,5 21,1 18,0 10,2 2,1 1,1 Восточно-Казахстанская 100,0 - 36,1 21,6 22,0 14,5 3,5 2,3 г. Астана 100,0 0,0 18,5 15,9 20,6 21,2 10,1 13,7 г. Алматы 100,0 - 25,1 18,5 20,6 18,1 7,6 10,1

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля работников с уровнем начисленной заработной платы до 20000 тенге зафиксирована в сфере предоставление прочих видов услуг (0,3%), от 330001 тенге и выше - в сфере финансовой и страховой деятельности (18,9%).

Распределение работников по размерам начисленной заработной платы и видам экономической деятельности в процентах Всего в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге до 20000 от 20001 до 75000 от 75001 до 105000 от 105001 до 150000 от 150001 до 240000 от 240001 до 330000 от 330001 и выше Всего 100,0 0,0 35,2 19,7 19,9 14,7 4,8 5,7 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 100,0 - 54,5 21,8 14,8 6,7 1,5 0,7 Промышленность 100,0 - 17,0 17,7 23,3 21,8 7,9 12,3 Строительство 100,0 - 18,2 16,6 22,9 22,4 10,1 9,8 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 100,0 - 37,1 19,0 18,6 14,1 5,4 5,8 Транспорт и складирование 100,0 0,0 15,2 18,8 27,8 22,0 7,2 9,0 Услуги по проживанию и питанию 100,0 - 35,9 21,3 19,0 14,5 4,5 4,8 Информация и связь 100,0 - 14,0 16,5 21,8 22,3 10,2 15,2 Финансовая и страховая деятельность 100,0 - 10,7 11,8 21,0 25,1 12,5 18,9 Операции с недвижимым имуществом 100,0 - 36,9 20,2 16,3 14,9 5,9 5,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 100,0 - 24,6 16,4 16,8 17,4 8,6 16,2 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 100,0 0,0 51,6 20,7 13,1 7,8 2,3 4,5 Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 100,0 - 35,9 26,6 20,7 11,9 2,9 2,0 Образование 100,0 - 47,9 18,2 18,3 11,6 2,4 1,6 Здравоохранение и социальные услуги 100,0 0,0 41,9 23,5 19,4 10,1 3,0 2,1 Искусство, развлечения и отдых 100,0 - 57,7 21,6 11,1 5,4 2,4 1,8 Предоставление прочих видов услуг 100,0 0,3 43,7 11,7 11,1 11,8 7,8 13,6

По данным обследования в июне 2017 года медиана ряда распределения работников по размерам заработной платы (50% работников имеют заработную плату меньше этого значения и 50% работников - больше) составила 82 978 тенге.

В июне 2017 года удельный вес фонда заработной платы 50% наименее оплачиваемых работников (1-5 децильные группы) в общем фонде начисленной заработной платы составил 13,1%, а 50% наиболее оплачиваемых работников (6-10 децильные группы) 86,9% фонда.

Распределение общей суммы начисленной заработной платы и среднемесячная заработная плата в виде ранжированного ряда в порядке возрастания сложились следующим образом:

Распределение общей суммы начисленной заработной платы и среднемесячная заработная плата по 10-ти процентным группам работников за июнь 2017 года Границы интервалов заработной платы, тенге Общая сумма начисленной заработной платы, % Среднемесячная заработная плата, тенге Всего 6125-13646000 100,0 82 978 в том числе по 10-ти процентным группам в порядке возрастания первая (с наименьшей заработной платой) 6125-43940 0,5 32 059 вторая 43941-56932 1,7 51 094 третья 56933-66000 2,7 61 684 четвёртая 66006-74528 3,5 70 333 пятая 74529-82975 4,7 78 750 шестая 82978-92318 5,9 87 464 седьмая 92319-104121 7,5 97 911 восьмая 104124-124933 10,7 112 967 девятая 124940-171472 18,3 142 450 десятая (с наибольшей заработной платой) 171500-13646000 44,5 240 000

Соотношение средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых работников и средней заработной платы 10% наименее оплачиваемых работников по республике в 2017 году составило 8,8 раз. Наибольший разрыв в уровнях заработной платы наблюдался в г.Астане и составил 20,6 раз, а наименьший в Северо-Казахстанской области - 3,9 раз.

Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).