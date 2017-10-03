Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы в Республике Казахстан
Единовременное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы в Республике Казахстан проводится один раз в два года. Сбор данных производится по всем предприятиям и организациям, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Обследованием охватываются работники, проработавшие полностью июнь месяц.
В заработную плату включаются все суммы, начисленные работникам за июнь месяц, в том числе суммы, входящие в состав фонда заработной платы, как связанные с отработанным временем, так и начисленные работнику за неотработанное время, в течение которого за ним сохраняется заработная плата, независимо от того выплачена она фактически или нет. Налоги и другие обязательные платежи из начисленной заработной платы не исключаются.
Численность работников, проработавших полностью июнь 2017 года, составила 2 943,0 тыс. человек. В их числе мужчины составляют 1 469,7 тыс. человек (49,9%), женщины 1 473,3 тыс. (50,1%).
Группировка численности работников осуществлена с учетом размера фактически начисленной заработной платы.
Среднемесячную заработную плату от 20001 до 75000 тенге получали работники 35,2%, от 75001 до 105000 тенге - 19,7%, от 105001 до 150000 тенге - 19,9%, от 150001 до 240000 тенге - 14,7%, от 240 001 и выше - 10,5%.
У наибольшей части работников республики величина среднемесячной заработной платы колеблется от 20001 до 75000 тенге. Среднемесячную заработную плату от 20001 до 75000 тенге в Северо-Казахстанской области получали 47,5% работников, а в г.Астане - 18,4%. Наибольшая доля работников с уровнем начисленной заработной платы от 330001 и выше отмечена в Мангистауской (23,3%) и Атырауской (17,2%) областях.
|
Распределение работников по размерам начисленной
заработной платы и регионам
|
в процентах
|
|
Всего
|
в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге
|
до 20000
|
от 20001
до 75000
|
от 75001
до 105000
|
от 105001
до 150000
|
от 150001
до 240000
|
от 240001
до 330000
|
от 330001
и выше
|
Республика Казахстан
|
100,0
|
0,0
|
35,2
|
19,7
|
19,9
|
14,7
|
4,8
|
5,7
|
Акмолинская
|
100,0
|
-
|
43,3
|
21,7
|
18,3
|
11,7
|
3,0
|
2,0
|
Актюбинская
|
100,0
|
-
|
38,4
|
21,3
|
21,9
|
13,7
|
2,9
|
1,8
|
Алматинская
|
100,0
|
-
|
44,3
|
21,9
|
20,1
|
9,8
|
2,1
|
1,8
|
Атырауская
|
100,0
|
0,0
|
24,9
|
17,0
|
18,5
|
15,2
|
7,2
|
17,2
|
Западно-Казахстанская
|
100,0
|
-
|
43,2
|
20,9
|
17,6
|
10,0
|
2,7
|
5,6
|
Жамбылская
|
100,0
|
0,1
|
46,4
|
22,8
|
19,2
|
8,1
|
2,3
|
1,1
|
Карагандинская
|
100,0
|
-
|
32,3
|
19,8
|
21,8
|
17,4
|
5,5
|
3,2
|
Костанайская
|
100,0
|
-
|
39,5
|
21,2
|
21,5
|
13,4
|
2,8
|
1,6
|
Кызылординская
|
100,0
|
-
|
43,4
|
21,7
|
18,2
|
11,3
|
2,9
|
2,5
|
Мангистауская
|
100,0
|
-
|
27,7
|
14,9
|
13,7
|
13,0
|
7,4
|
23,3
|
Южно-Казахстанская
|
100,0
|
0,0
|
43,5
|
18,3
|
17,4
|
15,2
|
3,8
|
1,8
|
Павлодарская
|
100,0
|
-
|
32,2
|
21,3
|
23,5
|
16,5
|
4,1
|
2,4
|
Северо-Казахстанская
|
100,0
|
0,0
|
47,5
|
21,1
|
18,0
|
10,2
|
2,1
|
1,1
|
Восточно-Казахстанская
|
100,0
|
-
|
36,1
|
21,6
|
22,0
|
14,5
|
3,5
|
2,3
|
г. Астана
|
100,0
|
0,0
|
18,5
|
15,9
|
20,6
|
21,2
|
10,1
|
13,7
|
г. Алматы
|
100,0
|
-
|
25,1
|
18,5
|
20,6
|
18,1
|
7,6
|
10,1
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля работников с уровнем начисленной заработной платы до 20000 тенге зафиксирована в сфере предоставление прочих видов услуг (0,3%), от 330001 тенге и выше - в сфере финансовой и страховой деятельности (18,9%).
|
Распределение работников по размерам начисленной
заработной платы и видам экономической деятельности
|
в процентах
|
|
Всего
|
в том числе по размерам начисленной заработной платы, тенге
|
до 20000
|
от 20001
до 75000
|
от 75001
до 105000
|
от 105001
до 150000
|
от 150001
до 240000
|
от 240001
до 330000
|
от 330001
и выше
|
Всего
|
100,0
|
0,0
|
35,2
|
19,7
|
19,9
|
14,7
|
4,8
|
5,7
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
100,0
|
-
|
54,5
|
21,8
|
14,8
|
6,7
|
1,5
|
0,7
|
Промышленность
|
100,0
|
-
|
17,0
|
17,7
|
23,3
|
21,8
|
7,9
|
12,3
|
Строительство
|
100,0
|
-
|
18,2
|
16,6
|
22,9
|
22,4
|
10,1
|
9,8
|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|
100,0
|
-
|
37,1
|
19,0
|
18,6
|
14,1
|
5,4
|
5,8
|
Транспорт и складирование
|
100,0
|
0,0
|
15,2
|
18,8
|
27,8
|
22,0
|
7,2
|
9,0
|
Услуги по проживанию и питанию
|
100,0
|
-
|
35,9
|
21,3
|
19,0
|
14,5
|
4,5
|
4,8
|
Информация и связь
|
100,0
|
-
|
14,0
|
16,5
|
21,8
|
22,3
|
10,2
|
15,2
|
Финансовая и страховая деятельность
|
100,0
|
-
|
10,7
|
11,8
|
21,0
|
25,1
|
12,5
|
18,9
|
Операции с недвижимым имуществом
|
100,0
|
-
|
36,9
|
20,2
|
16,3
|
14,9
|
5,9
|
5,8
|
Профессиональная, научная и техническая деятельность
|
100,0
|
-
|
24,6
|
16,4
|
16,8
|
17,4
|
8,6
|
16,2
|
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|
100,0
|
0,0
|
51,6
|
20,7
|
13,1
|
7,8
|
2,3
|
4,5
|
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|
100,0
|
-
|
35,9
|
26,6
|
20,7
|
11,9
|
2,9
|
2,0
|
Образование
|
100,0
|
-
|
47,9
|
18,2
|
18,3
|
11,6
|
2,4
|
1,6
|
Здравоохранение и социальные услуги
|
100,0
|
0,0
|
41,9
|
23,5
|
19,4
|
10,1
|
3,0
|
2,1
|
Искусство, развлечения и отдых
|
100,0
|
-
|
57,7
|
21,6
|
11,1
|
5,4
|
2,4
|
1,8
|
Предоставление прочих видов услуг
|
100,0
|
0,3
|
43,7
|
11,7
|
11,1
|
11,8
|
7,8
|
13,6
По данным обследования в июне 2017 года медиана ряда распределения работников по размерам заработной платы (50% работников имеют заработную плату меньше этого значения и 50% работников - больше) составила 82 978 тенге.
В июне 2017 года удельный вес фонда заработной платы 50% наименее оплачиваемых работников (1-5 децильные группы) в общем фонде начисленной заработной платы составил 13,1%, а 50% наиболее оплачиваемых работников (6-10 децильные группы) 86,9% фонда.
Распределение общей суммы начисленной заработной платы и среднемесячная заработная плата в виде ранжированного ряда в порядке возрастания сложились следующим образом:
|
Распределение общей суммы начисленной заработной платы и среднемесячная
заработная плата по 10-ти процентным группам работников за июнь 2017 года
|
|
Границы интервалов
заработной платы, тенге
|
Общая сумма
начисленной заработной
платы, %
|
Среднемесячная
заработная плата, тенге
|
Всего
|
6125-13646000
|
100,0
|
82 978
|
в том числе по 10-ти процентным группам в порядке возрастания
|
|
|
|
первая (с наименьшей заработной платой)
|
6125-43940
|
0,5
|
32 059
|
вторая
|
43941-56932
|
1,7
|
51 094
|
третья
|
56933-66000
|
2,7
|
61 684
|
четвёртая
|
66006-74528
|
3,5
|
70 333
|
пятая
|
74529-82975
|
4,7
|
78 750
|
шестая
|
82978-92318
|
5,9
|
87 464
|
седьмая
|
92319-104121
|
7,5
|
97 911
|
восьмая
|
104124-124933
|
10,7
|
112 967
|
девятая
|
124940-171472
|
18,3
|
142 450
|
десятая (с наибольшей заработной платой)
|
171500-13646000
|
44,5
|
240 000
Соотношение средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых работников и средней заработной платы 10% наименее оплачиваемых работников по республике в 2017 году составило 8,8 раз. Наибольший разрыв в уровнях заработной платы наблюдался в г.Астане и составил 20,6 раз, а наименьший в Северо-Казахстанской области - 3,9 раз.
Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).
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