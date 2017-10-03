Обязательства БВУ РК за август 2017 года

При сокращении совокупного объема обязательств банков РК, объем вкладов БВУ продолжает рост. Удельный вес вкладов в обязательствах увеличился с 76% до 80%

За год, к концу августа 2017 года совокупный объем обязательств банков Казахстана уменьшился на 875,1 млрд (4,0%), до 21,3 трлн тг. Годом ранее, наоборот, был зафиксирован самый высокий прирост объемов обязательств БВУ РК с 2010 года - на 5,0 трлн тг (29,1%). В августе, после июльского сокращения на 1,1 трлн тг (5,1%) был прирост на 226,9 млрд тг (1,1%).

При этом, совокупный объем вкладов БВУ РК показал годовой прирост на 210,8 млрд (1,3%), до 17,1 трлн тг. За последний месяц прирост составил 179,5 млрд тг (1,1%). Доля вкладов в портфеле обязательств за год увеличилась с 76,2% до 80,3%.

К концу августа 2017 года 22 банка из 33 на рынке РК показали годовой прирост объема обязательств.

Лидером по годовому приросту является Народный Банк - на 355,1 млрд (9,8%), до 4,0 трлн тг. Доля от РК выросла с 16,4% до 18,8%. В августе прирост составил 215,1 млрд тг (5,7%). Народный Банк, также выбился в лидеры по объему обязательств среди БВУ РК, поднявшись со 2 на 1 место.

Следом расположился ForteBank с годовым приростом на 178,1 млрд (17,7%), до 1,2 трлн тг. Доля от РК выросла на 1,0 п.п., до 5,6%. Прирост в августе составил 35,9 млрд тг (3,1%). По объему обязательств банк занимает 6 место, годом ранее - 8.

Замыкает топ-3 по годовому приросту Kaspi Bank - на 162,4 млрд тг (15,5%), до 1,2 трлн тг. Доля от РК выросла с 4,7% до 5,7%. В августе прирост составил 34,6 млрд тг (3,0%). Банк за год вошел в ТОП 5 по объему обязательств, поднявшись с 7 места.

За год, к концу август 2017 года 21 банк из 33 на рынке РК нарастили объем вкладов.

Самый высокий годовой прирост у Народного Банка - на 603,5 млрд (21,7%), до 3,4 трлн тг. Доля от БВУ РК выросла с 16,5% до 19,9%. На конец августа 2017 года более половины вкладов в портфеле стали принадлежать юрлицам - 50,5%, годом ранее их доля составляла 46,4%. По объему вкладов банк за год поднялся со 2 места на 1. Удельный вес вкладов в обязательствах вырос с 76,7% до 85,0%.

На втором месте по приросту ForteBank - на 196,6 млрд (24,2%), до 1,0 трлн тг. Доля от БВУ РК выросла на 1,1 п.п., до 5,9%. Вклады юрлиц продолжают преобладать в общем портфеле и занимают 56,3%, годом ранее - 58,4%. По объему вкладов банк замыкает ТОП 5 среди БВУ РК, переместившись за год с 7 места. Удельный вес вкладов в обязательствах увеличился до 85,0% с 80,5%.

Замыкает топ-3 Kaspi Bank с годовым приростом на 150,5 млрд (20,4%), до 887,4 млрд тг. Доля от БВУ РК выросла с 4,4% до 5,2%. Банк преимущественно ориентирован на привлечение розничных вкладов. Их доля за год выросла с 89,0% до 92,3%. По объему вкладов банк поднялся на одну позицию и занимает на конец августа 2017 года 8 место. Удельный вес вкладов в обязательствах вырос с 70,5% до 73,5%.