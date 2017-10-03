За взятки во время проведения EXPO задержан глава Инспекции транспортного контроля Астаны
3 октября 2017, 11:23
Детали уголовного дела пока не раскрываются.
Уголовное дело по факту получения взяток расследуется в отношении руководителя Инспекции транспортного контроля по городу Астана Б. Дабыла и руководителя отдела Турымова Е., передает Zakon.kz.
Как сообщил информированный источник, подозреваемые получали взятки во время проведения EXPO. По неподтвержденным данным, сумма взяток составила более 2 млн тенге. Руководителя отдела Турымова поймали с поличным 5 сентября сотрудники Департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астана. Руководитель Инспекции транспортного контроля по Астане Дабыл был задержан 12 сентября в Астане.
В Департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана информацию о расследуемом уголовном деле в отношении должностных лиц Инспекции столичного транспортного контроля подтвердили. Однако, ссылаясь на нормы УПК РК, подробности расследования не предоставили.
"Сообщаем, что до вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении должностных РГУ "Инспекция транспортного контроля по г.Астана предоставление сведений не представляется возможным", - говорится в ответе Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана на официальный запрос.
Отметим, что 8 августа на заседании Совета по этике в Астане под председательством руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Т.Каскина за нарушение требований Этического кодекса государственных служащих РК по соблюдению принципов законности и oбоснованности принимаемых решений и за отсутствие надлежащего ведомственного контроля было рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора» руководителя Инспекции транспортного контроля по Астане Б.Дабыла, его заместителя Т.Есенгелді и главного специалиста Е.Клышпаева.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881228-22d85e0694745c2acfe71eea9e354517
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...