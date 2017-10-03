За взятки во время проведения EXPO задержан глава Инспекции транспортного контроля Астаны

Уголовное дело по факту получения взяток расследуется в отношении руководителя Инспекции транспортного контроля по городу Астана Б. Дабыла и руководителя отдела Турымова Е., передает передает Zakon.kz





Как сообщил информированный источник, подозреваемые получали взятки во время проведения EXPO. По неподтвержденным данным, сумма взяток составила более 2 млн тенге. Руководителя отдела Турымова поймали с поличным 5 сентября сотрудники Департамента Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астана. Руководитель Инспекции транспортного контроля по Астане Дабыл был задержан 12 сентября в Астане.





В Департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана информацию о расследуемом уголовном деле в отношении должностных лиц Инспекции столичного транспортного контроля подтвердили. Однако, ссылаясь на нормы УПК РК, подробности расследования не предоставили.





"Сообщаем, что до вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении должностных РГУ "Инспекция транспортного контроля по г.Астана предоставление сведений не представляется возможным", - говорится в ответе Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Астана на официальный запрос.