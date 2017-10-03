Назначен руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Тохтасунов Алимжан Имтахунович назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

ТОХТАСУНОВ Алимжан Имтахунович

Родился в 1965 году. Окончил Казахский государственный сельскохозяйственный институт и институт кибернетики им. В.М.Глушкова в г. Киев, по специальностям «инженер-механик» и «экономическая кибернетика», доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал механиком совхоза Коктобе Енбекшиказахского района, затем занимал различные должности в сфере экономики. В разные годы работал начальником финансового управления Комитета уголовно-исполнительной системы МЮ РК, директором ТОО «Алем-Энерго Капитал», директором центра прикладных экономико-математических исследований института экономических исследований Министерства экономики и бюджетного планирования РК, заведующим сектором Центра стратегических разработок и анализа отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, заместителем председателя Комитета международного экономического сотрудничества МИД РК, поверенным в делах Посольства РК в г.Бангкок Королевства Тайланд, директором РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК, заместителем директора Департамента внутреннего аудита Национального банка РК.

С ноября 2014 г. - аким Уйгурского района.

Хроника

Распоряжением акима Алматинской области Мурат Маржан Муратовна в связи с переходом на другую работу освобождена от должности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.