Подозреваемого в сотрудничестве с террористами задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали подозреваемого в сотрудничестве с международной террористической организацией , сообщает , сообщает 24.kg





По его данным, гражданина Кыргызстана, 1997 года рождения, в 2016 году завербовали за рубежом эмиссары международной террористической организации и перебросили в Сирию для прохождения диверсионно-террористической подготовки.





«После прохождения боевой подготовки кыргызстанца отправили на родину с целью создания террористического подполья», — сообщили в ГКНБ.





По месту жительства задержанного провели обыск и изъяли обрез ружья ИЖ 58-20м. Следственные органы ГКНБ возбудили уголовное дело по статьям 242 «Незаконные изготовление или ремонт оружия», 226-4 (участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки) и 299-1 (участие в деятельности запрещенного судом общественного объединения и религиозной либо иной экстремистской организаци) УК КР.





Задержанного поместили в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.



