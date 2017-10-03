Подозреваемого в сотрудничестве с террористами задержали в Кыргызстане
3 октября 2017, 11:32
Задержанного поместили в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
В Кыргызстане задержали подозреваемого в сотрудничестве с международной террористической организацией, сообщает 24.kg.
По его данным, гражданина Кыргызстана, 1997 года рождения, в 2016 году завербовали за рубежом эмиссары международной террористической организации и перебросили в Сирию для прохождения диверсионно-террористической подготовки.
«После прохождения боевой подготовки кыргызстанца отправили на родину с целью создания террористического подполья», — сообщили в ГКНБ.
По месту жительства задержанного провели обыск и изъяли обрез ружья ИЖ 58-20м. Следственные органы ГКНБ возбудили уголовное дело по статьям 242 «Незаконные изготовление или ремонт оружия», 226-4 (участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки) и 299-1 (участие в деятельности запрещенного судом общественного объединения и религиозной либо иной экстремистской организаци) УК КР.
Задержанного поместили в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
Фото: Вестник Кавказа
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