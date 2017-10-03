Аким Астаны прокомментировал сбор платы за общественный транспорт

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал предложение компании «Астана LRT» о сборе платы за общественный транспорт с каждой квартиры, передает Елорда Инфо.

«Инициатива со сбором 1,7 МРП (3857,3 тенге) не будет принята в таком виде, предусматривающем оплату за услуги, которыми не пользуешься. Это всего лишь одна из идей, предложенных компанией «Астана LRT» на прошедших партийных слушаниях, где обсуждались вопросы развития транспортной системы столицы. Сбор идей и предложений продолжается до сих пор. Решение еще не принято, поэтому горожанам не стоит беспокоиться», — отметил Асет Исекешев.

По словам акима, «сейчас идет начальный этап работы над моделью дальнейшего развития транспортной комплекса Астаны. Специальная рабочая группа обсуждает различные варианты решения проблематики. После анализа всех предложений она вынесет свое решение на рассмотрение акимата».