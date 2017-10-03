В некоторых школах РК введут запрет на бумажные журналы
На заседании правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил о внедрении системы электронных журналов в 4 тысячах школ страны, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель - наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность», - сказал он.
При этом глава ведомства пояснил, что внедрение электронных журналов и их использование предусматривалось в рамках автоматизации системы образования.
«По ним уже работают свыше 4 тысяч школ, причем это все для государства бесплатно. А персональные данные наших детей хранит АО «Национальный информационных технологий», - пояснил министр.
Ксения Давыдова
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