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В некоторых школах РК введут запрет на бумажные журналы

 

На заседании правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил о внедрении системы электронных журналов в 4 тысячах школ страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель - наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность», - сказал он.

При этом глава ведомства пояснил, что внедрение электронных журналов и их использование предусматривалось в рамках автоматизации системы образования.

«По ним уже работают свыше 4 тысяч школ, причем это все для государства бесплатно. А персональные данные наших детей хранит АО «Национальный информационных технологий», - пояснил министр.

 

Ксения Давыдова

 

 

3 октября 2017, 12:01
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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