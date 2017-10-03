Правительство РК одобрило поправки, направленные на сокращение непроизводственных затрат бизнеса

Отличием от действующей системы проверок будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства.

На заседании правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, проект закона разработан по таким направлениям, как реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности, развитие института саморегулирования, фронтальное снижение издержек бизнеса, развитие мер поддержки бизнеса, улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business». Всего законопроектом вносятся порядка 1000 поправок в 13 кодексов и 103 закона.





«Одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля. Такая реформа должна кардинально изменить ментальность и поведение проверяющих на политику «профилактики и предупреждения» правонарушения вместо действующей политики «выявления и наказания», - сказал глава ведомства.





Как он сообщил, отличием от действующей системы проверок будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства.





«По итогам работы предлагается исключить 27 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности. Предполагается также исключить дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 137 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено оптимизировать 1 137 единиц проверяющих-государственных служащих. Предлагается также сократить 17 654 требования по проверке субъектов предпринимательства из 30 497 или порядка 50% всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85% требований, в сфере пожарной безопасности 72%», - указал Т. Сулейменов.





В результате реализации всех этих мер будет сокращено общее количество проверок к 2018 году на 30%, что составит не более 70 тысячи, а к 2020 году еще на 10%.





«Отдельно хочу отметить, что в соответствии с рекомендациями международных экспертов в рамках работы по рейтингу «Doing Business» профилактический контроль и надзор с посещением объекта строительства будет осуществляться с применением системы оценки рисков», - указал глава ведомства.





По его информации, реализация данных поправок позволит исключить издержки предпринимателей, связанные с необоснованным посещением объектов строительства, бессистемным отбором субъектов проверок, отсутствием профилактических и предупредительных мер.





«В целях дальнейшего развития института саморегулирования, внедренного в прошлом году, предлагаются поправки по дополнительным мерам стимулирования. На сегодня добровольное саморегулирование практикуется в сферах букмекерской деятельности, экологического аудита, налоговой консультации, пожарной безопасности», - сказал министр.





Он добавил, что введение обязательного саморегулирования в сферах оценочной деятельности и деятельности экологического аудита уже совместно с регулирующими органами проработаны и поправки включены в соответствующие законопроекты на текущий год. Дополнительно прорабатывается данный вопрос в 6 потенциальных сферах.





«Законопроект содержит блок поправок (более 80 поправок по 50 мерам), направленных на фронтальное снижение издержек бизнеса. Для выработки данных предложений проведена большая экспертно-аналитическая работа с привлечением представителей бизнеса из разных сфер, а также опрос в регионах на предмет имеющихся издержек бизнеса», - уточнил Т. Сулейменов.





В целом, предлагаемые меры предусматривают сокращение издержек бизнеса в целом и в конкретных отраслях. В рамках законопроекта снижаются размеры ставок отдельных налогов и сборов, серьезным образом сокращаются издержки бизнеса, связанные с соблюдением требований экологического законодательства, сокращаются издержки в сфере строительства. Кроме этого, смягчается административная ответственность бизнеса за отдельные виды нарушений. Для создания благоприятной конкурентной среды, законопроектом предлагается ряд поправок, направленных на устранение норм, препятствующих конкуренции, выявленных в рамках проводимой ревизии законодательства.





Также министр сообщил, что в рамках продолжения системной работы по улучшению делового климата в стране и позиции Казахстана в рейтинге «Doing business» Всемирного Банка проектом Закона предусмотрен ряд реформ по 7 индикаторам рейтинга «Doing Business» из 10. Предлагается введение запрета государственным органам и финансовым организациям требование печати на документах субъектов частного предпринимательства.





«Будет функционировать принцип «одного окна» в части экологической экспертизы проектов в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. Регламентируется порядок профилактического контроля и надзора с посещением объекта строительства. Вводится положение единого архитектурного стиля, также в целях исключения излишних согласований в местных исполнительных органов эскизных проектов, генеральных планов объектов при выдаче технических условий вводиться порядок разработки проектов детальной планировки», - пояснил глава ведомства.





В заключение Т. Сулейменов подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономию ресурсов, рост производительности труда, улучшение бизнес-климата и стимулирует развитие массового предпринимательства.





Ксения Давыдова, Астана