В ВКО награды в сфере туризма нашли своих победителей

В завершении торжественной части мероприятия первый заместитель акима ВКО Нурымбет Аманович вручил благодарственные письма.

В областном центре Восточной Казахстанской области управлением туризма и внешних связей ВКО в честь Всемирного дня туризма, проведено праздничное мероприятие, на котором были награждены лучшие турфирмы региона, а также лучшие работники в этой сфере. Премии номинантам вручал первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, передает у правление туризма и внешних связей ВКО.





– За последние 2 года отремонтированы автомобильные дороги по основным туристическим направлениям на общую сумму 4 млдр.тенге. Это дороги областного и районного значения, ведущие к озерам Алаколь, Сибины, базам отдыха Нуртау, Алтайские Альпы, а также в Катон-Карагайский район. За 2015-2016 года реализованы 19 инвестиционных проектов по строительству туристских объектов на сумму 682 млн.тенге. До 2023 года в области запланирована реализация 26 проектов на сумму 18 млрд. тенге. В области для туризма выделяются существенные финансовые средства, - сказал в ходе вступительной речи первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов. — Я хочу всех вас поздравить, сказать, что местные исполнительные органы делают все необходимое, а вы должны больше привлекать потенциальных туристов.





В номинации «Лучший туроператор – 2017» была награждена турфирма «Барика», которая выступила инициатором проведения первого туристского международного автокаравана в рамках «Года туризма Китая в Казахстане» в городе Тачэн Тарбагатайского округа СУАР КНР.









Номинация «Лучший туристический объект - 2017» присвоена озеру Алаколь. Диплом получил исполняющий обязанности акима Урджарского района Жаркынбек Байсабыров. Одним из ключевых объектов для развития туризма в регионе, является побережье озера Алаколь. В этом году из областного бюджета на благоустройство побережья озера было выделено более 500 млн. тенге. Тем самым обеспечив достойный и комфортабельный отдых для пребывающих туристов.





«Лучшей туристической базой - 2017» был определен санаторий «Рахмановские ключи», который оснащён современным лечебным оборудованием, осуществляющий профилактику и эффективное лечение широкого спектра заболеваний.





«Лучшим туристическим маршрутом - 2017» назван маршрут турфирмы «Вояж» под названием «Жемчужины Восточного Казахстана», который стал одним из популярных маршрутов этого года. Согласно программе тура можно увидеть сакральные места нашей области такие как: Акбауыр, озеро Язевое, гора Белуха, урочище Киин-Кериш.





«Лучшей гостиницей - 2017» признали отель «Dedeman Oskemen Tavros», отвечающий всем международным стандартам и способным предоставить все необходимые услуги бизнес-сообществу.

А «лучшим рестораном - 2017» обслуживающим туристов, награжден комплекс «Royal B», который стал самым популярным ресторанам среди туристов.





А номинация «Лучший ремесленник года» досталась руководителю мастерской войлочных изделий в поселке Верхнеберезовский Глубоковского района Татьяне Чучупаловой. Она своими руками изготавливает предметы интерьера и декора из 100-процентной овечьей шерсти казахстанского производства.





«Открытием года - 2017» стал Уланский район ВКО с новым общественным пляжем на Сибинских озерах. Номинацию вручили акиму Уланского района Даулету Батырбаеву.









«Проектом года - 2017» была названа издательско-полиграфическая фирма «Артекс», сотрудники которой выпустили зимний и летний путеводители по Восточно-Казахстанской области.





В номинации «Партнер года - 2017» победила база отдыха «Айгерим», расположенная на побережье озера Алаколь, посетившую в этом году более 3000 отдыхающих.





«Лучшим турмероприятием - 2017» признали фестиваль





«Алаколь Алаулары», который посетили порядка 10 000 туристов. Подобное мероприятие планируется проводить ежегодно, тем самым обеспечивая не только комфортабельный, но и интересный отдых на побережье.





Награду за «Лучший видеоролик - 2017» в сфере туризма получили молодые ребята из студии видеопроизводства «7232 Productiоn House», которые представили ролик удивительной природы Восточного Казахстана.





«Лучшим журналистом - 2017» осветивший тему туризма, признан Собственный корреспондент республиканской газеты «Деловой Казахстан» Ольга Сизова.





В номинации «Лучший гид-экскурсовод - 2017» награждена заведующая сектором экскурсионного обслуживания посетителей отдела научно-просветительской и массовой работы «ВКО архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника».









В номинации «Лучший фотограф – 2017» награжден Алексей Мазницин, за яркие работы и нестандартные художественные решения при проведении съемок красот ВКО.





В завершении торжественной части мероприятия первый заместитель акима ВКО Нурымбет Аманович вручил благодарственные письма.





«За вклад в развитие туристской отрасли ВКО»: Мухтару Тойбазарову - директору ресторанного двора «Восток-Запад», Баян Башевой - директору филиала патнолечебницы «Баян» в г.Усть-Каменогорск, Владимиру Климову - директору базы отдыха «Климовка», Ерлану Мустафину – генеральному директору Катон-Карагайского национального парка, Альмире Бекдаировой -директору турфирмы «Меридиан», Айман Жакуповой - генеральному директору турфирмы «Тогас-Интурсервис».





Награждение представителей туриндустрии проводится ежегодно с целью объединения государственных структур, бизнеса, профессионалов в сфере туризма для развития туристской отрасли региона и продвижения внутреннего туризма.



