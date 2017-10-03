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Курс доллара превысил 342 тенге по итогам торгов

3 октября 2017, 12:28

Объем торгов составил 40, 950 млн долларов (+16 200 тыс. USD).

По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 342,21 тенге за доллар (+0,97 тенге), сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил 40, 950 млн долларов (+16 200 тыс. USD).

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

По данным Kurs.kz , в обменниках доллар покупают/продают по 342-343 тенге.

При этом средневзвешенный курс евро составил 401,00 тенге за евро, объем торгов – 300 тыс. евро.


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