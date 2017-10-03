В Сирии военные уничтожили полевого командира ИГ* из Казахстана
3 октября 2017, 12:28
Он осуществлял координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России за двое суток уничтожили в Сирии, на восточном берегу Евфрата, семь полевых командиров боевиков террористической организации «Исламское государство»*, сообщает RT.
«Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата», — заявил Конашенков.
За двое суток на восточном берегу Евфрата были также убиты 304 боевика ИГ и ранены более 170 террористов.
Кроме того, уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наёмников террористической группировки.
«Также уничтожено три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулемётами ДШК), четыре склада боеприпасов», — добавил он.
* Запрещенная в Казахстане террористическая организация
Фото: РИА Новости
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