Определен размер черты бедности по Республике Казахстан

С 1 октября 2017 года введен в действие приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 августа 2017 года № 290 «Об определении размера черты бедности».

Согласно закону, черта бедности определена в следующих размерах:

1) с 1 октября 2017 года - в размере 40% от прожиточного минимума, рассчитанного за истекший квартал;

2) с 1 января 2018 года - в размере 50% от прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи.

Черта бедности по областям, городам республиканского значения, столице ежеквартально рассчитывается местными исполнительными органами.

Согласно Закону РК от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи» граждане Республики Казахстан, оралманы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности, имеют право на адресную социальную помощь.