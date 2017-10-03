В Алматы осудили водителя, допустившего падение пассажира из автобуса

В Ауэзовском районном суде Алматы вынесен приговор в отношении водителя пассажирского автобуса, передает передает Zakon.kz





Как следует из приговора суда, 53-летний водитель автобуса 34-го маршрута двигался вниз по ул.Алтынсарина. На одной из остановок после высадки и посадки пассажиров он преждевременно начал движение с открытой дверью, допустив падение мужчины из салона на улицу. По данным экспертизы пострадавший получил травмы средней тяжести в виде ссадины в области голеностопного сустава, правой стопы с последующим некрозом мягких тканей, частичный разрыв сухожилия подлопаточной мышцы справа.





В суде подсудимый свою вину признал.





Приговором суда водитель автобуса признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 345 ч.1 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК. Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 200 часов с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год.





Гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы материального ущерба в размере 323 821 тенге, утраченного заработка в размере 600 000 тенге, морального вреда в размере 2 000 000 тенге с подсудимого удовлетворен частично. С осужденного взыскана сумма материального ущерба в размере 323 821 тенге и 50 000 тенге в качестве возмещения морального вреда.



Приговор не вступил в законную силу.





фото: astanatimes.com











