В Карагандинской области частично обрушилась школа
3 октября 2017, 12:39
Пострадал рабочий.
Сегодня утром частично обрушилось здание двухэтажной школы в селе Балыктыколь Нуринского района Карагандинской области, в результате чего получил травмы один человек, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня в 9:40 поступило сообщение об обрушении конструкции здания школы в селе Балыктыколь Нуринского района. Установлено, что при проведении ремонтных работ произошло обрушение плиты перекрытия в холле помещения второго этажа на площади четырех квадратных метров. Пострадал рабочий», - прокомментировала официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.
Спасатели оперативно-спасательного отряда, также сотрудники специализированной пожарной части №25 и военизированной аварийно-спасательной службы «Көмір» выехали на место происшествия. Расстояние от Караганды до села Балыктыколь - более 140 километров.
«Во время следования к месту спасателей поступило сообщение, что силами местных исполнительных органов и строителей извлечен из-под завалов и госпитализирован в больницу Шахтинска один пострадавший, - сказала Жанна Дауренбекова. - Спасательные подразделения возвращаются на места постоянной дислокации».
Иллюстративное фото: rtr-vesti.ru
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