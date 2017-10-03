Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Карагандинской области частично обрушилась школа

3 октября 2017, 12:39

Пострадал рабочий.

Сегодня утром частично обрушилось здание двухэтажной школы в селе Балыктыколь Нуринского района Карагандинской области, в результате чего получил травмы один человек, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в 9:40 поступило сообщение об обрушении конструкции здания школы в селе Балыктыколь Нуринского района. Установлено, что при проведении ремонтных работ произошло обрушение плиты перекрытия в холле помещения второго этажа на площади четырех квадратных метров. Пострадал рабочий», - прокомментировала официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Спасатели оперативно-спасательного отряда, также сотрудники специализированной пожарной части №25 и военизированной аварийно-спасательной службы «Көмір» выехали на место происшествия. Расстояние от Караганды до села Балыктыколь - более 140 километров.

«Во время следования к месту спасателей поступило сообщение, что силами местных исполнительных органов и строителей извлечен из-под завалов и госпитализирован в больницу Шахтинска один пострадавший, - сказала Жанна Дауренбекова. - Спасательные подразделения возвращаются на места постоянной дислокации».

Иллюстративное фото: rtr-vesti.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...