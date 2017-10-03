В Карагандинской области частично обрушилась школа

Сегодня утром частично обрушилось здание двухэтажной школы в селе Балыктыколь Нуринского района Карагандинской области, в результате чего получил травмы один человек , передает , передает МИА «Казинформ»





«Сегодня в 9:40 поступило сообщение об обрушении конструкции здания школы в селе Балыктыколь Нуринского района. Установлено, что при проведении ремонтных работ произошло обрушение плиты перекрытия в холле помещения второго этажа на площади четырех квадратных метров. Пострадал рабочий», - прокомментировала официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.





Спасатели оперативно-спасательного отряда, также сотрудники специализированной пожарной части №25 и военизированной аварийно-спасательной службы «Көмір» выехали на место происшествия. Расстояние от Караганды до села Балыктыколь - более 140 километров.





«Во время следования к месту спасателей поступило сообщение, что силами местных исполнительных органов и строителей извлечен из-под завалов и госпитализирован в больницу Шахтинска один пострадавший, - сказала Жанна Дауренбекова. - Спасательные подразделения возвращаются на места постоянной дислокации».



