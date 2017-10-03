В рамках профинансированных проектов РИЦ «ОҢТҮСТІК» работой обеспечены более 41 тыс. человек

Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК» оказывает поддержку предпринимателям области путем предоставления льготных кредитов под 7-8% годовых. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО сообщил председатель правления регионального инвестиционного центра «ОҢТҮСТІК» Куаныш Байторе, передает пресс-служба акима ЮКО.





По его словам, в финансовом центре предусмотрены ряд льгот и преференций для предпринимателей. В залог принимается недвижимость в сельской местности, рассматриваются исходные стартап-проекты. Для каждого предпринимателя индивидуально рассматривается гибкий график погашения кредитов. Отсутствуют комиссии и дополнительные платежи.









«За свою 8 летную деятельность РИЦ «ОҢТҮСТІК» отличается высокими показателями экономической значимости. За период с 2009 по 2017 (8 мес.) годы льготные кредиты получили 16 431 предпринимателей области, а также получили возможность открыть и расширить свой бизнес. В результате созданы новые рабочие места, работой обеспечены 41 181 человек. Всего за весь период профинансировано более 16 тыс. проектов на сумму 49,7 млрд. тенге», - сказал К.Байторе.





Стоит отметить, на сегодня компания работает над внедрением программы «Бизнес под ключ». В рамках программы планируется запустить несколько проектов по разным направлениям и предоставить предпринимателю готовый бизнес в лизинг.





ТОО «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК», который финансирует проекты приоритетных отраслей экономики области по льготной ставке вознаграждения, было создано акиматом ЮКО в 2009 году.

Деятельность данного института развития играет ключевую роль в поддержке предпринимательства в сельской местности, в том числе в отдалённых районах. РИЦ «ОҢТҮСТІК» в основном финансирует проекты Карты индустриализации, а также по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и инновационные проекты. Таким образом, целевая ниша РИЦ «ОҢТҮСТІК» − проекты в сфере агробизнеса и проекты вошедшие в Карту индустриализации, которые для БВУ являются малопривлекательными, но в то же время относятся к приоритетным отраслям экономики области.

Миссия компании - содействие индустриально-инновационному, социально-экономическому развитию Южно-Казахстанской области путем осуществления финансирования в приоритетные отрасли экономики.









Фото: Самат Мырзалиев



