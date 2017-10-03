Huawei Nova2 – в два раза больше камер

Huawei Nova 2 можно будет купить по цене 139 990 тенге, а за версию Nova 2 Plus придется отдать 159 990 тенге.

Уже на следующей неделе в Казахстан прибывают два новых смартфона, которыу по-достоинству оценят все любители селфи.





Линейка Nova 2 получила двойную основную камеру — один сенсор (12 Мп) цветной, а второй (8 Мп) черно-белый. За счет этого достигаются более насыщенные и правдивые цвета во время съемки. Есть возможность делать фотографии с эффектом боке и черно-белые снимки. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.





Компактный Nova 2 обладает 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 2950 мАч. Модель покрупнее, Nova 2 Plus, предлагает 5,5-дюймовый дисплей с таким же разрешением, 128 ГБ памяти и аккумулятор на 3340 мАч.





Оба смартфона работают на базе процессора Kirin 659 с 8 ядрами и оснащены 4 ГБ оперативки. Новинки обладают металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели и специальным аудиочипом AK4376A для 3D-звука.





Среди прочего, имеется поддержка двух SIM-карт и карточки MicroSD, современный порт USB Type-C, технология быстрой зарядки и Android 7 Nougat в качестве операционной системы.





Huawei Nova 2 можно будет купить по цене 139 990 тенге, а за версию Nova 2 Plus придется отдать 159 990 тенге.





Смартфоны будут эксклюзивно представлены в магазинах «Технодом» c 10 октября, сейчас же можно оформить предзаказ.



