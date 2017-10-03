В Алматы продолжается внедрение безбарьерного принципа обслуживания и внедрение нового интеллектуального контакт-центра

Органами государственных доходов города Алматы на постоянной основе проводится работа по улучшению оказываемых государственных услуг, сообщает ДГД по г. Алматы.

На сегодняшний день на регистрационном учете в налоговых органах города состоят более 243 тысяч субъектов бизнеса (112 тысяч юридических лиц и 156,7 тысяч индивидуальных предпринимателей) и свыше 1,6 млн плательщиков - физических лиц. Органы государственных доходов являются одним из крупнейших госорганов г. Алматы.

В центрах по приему и обработке информации оказывается 32 вида налоговых услуг. Ежедневно такие услуги получают от 7 до 10 тысяч физических и юридических лиц, за 8 месяцев текущего года оказано 2,6 млн услуг.

Поэтому, на протяжении последних лет вопросу оказания государственных услуг уделяется особое внимание.

В целях повышения качества оказания государственных услуг предпринят ряд инновационных проектов, которые на сегодня успешно внедряются во всех регионах нашей Республики, таких как: Модератор (с 2011 г.), Система электронной очереди и контроля (с 2012 г.), Единый Центр оказания государственных услуг ( с 2015 г.) и многое другое.

В результате, на протяжении последних пяти лет наши Центры признаны лучшими по Республике: Бостандыкского района (2011 г.), Медеуского района (2012 г.), Турксибского района (2013 г.), Алмалинского района (2014 г.), Жетысуского района (2015 г.).

В формате партнерских отношений по «безбарьерному» принципу обслуживаются услугополучатели в Медеуском и Наурызбайском районах.

На примере вышеуказанных районов все центры оказания налоговых услуг в городе будут переведены на безбарьерный принцип. Соответствующая мебель будет поставлена до конца ноября.

В данное время проводится ремонт зданий управлений государственных доходов (УГД) по Алатаускому и Жетысускому районам.

Департаментом государственного имущества и приватизации по итогам проведенных в июле текущего года мероприятиям по госзакупкам заключены договоры на проведение текущего ремонта вышеуказанных зданий. Для соответствия современным эксплуатационным требованиям необходимо провести сантехнические работы, замену и ремонт потолка, пола, кафеля, дверей, ремонт кровли, отделочные и покрасочные работы. Завершение работ в УГД по Алатаускому району ожидается 25 октября 2017 г. и в УГД по Жетысускому району - 15 ноября 2017 г.

Также в целях единообразного подхода проводится работа по введению единой формы сотрудников Центров оказания услуг.

Для удобств услугополучателей во всех УГД функционируют кассы банков АО «Казпочта» и АО «Народный банк», также для оплаты налогов и госпошлины используются терминалы и мультикасса.

Для лиц с ограниченными возможностями Департаментом по возможности создаются максимально благоприятные условия: оборудованы входы в здание пандусами для доступности посещения и сигнальные кнопки для вызова сотрудника по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями; выделены отдельные окна (кабинеты) для обслуживания лиц с ограниченными возможностями, оборудованы указатели.

Реализована специальная кнопка на терминале выдачи талонов для отдельной категории граждан (инвалиды, участники ВОВ) и приравненных к ним лицам, с высоким приоритетом очередности вызова для оказания государственных услуг.

В дальнейшем с целью создания комфортных условий для ведения бизнеса и упрощения процедур для населения планируется внедрение интеллектуального контакт Центра (ИКЦ) и Мобильного Центра оказания госуслуг - «Офис на колесах».

Внедрение ИКЦ позволит обеспечить оперативное и доступное получение информации, грамотную и подробную консультацию, а также доступность получения услуг по телефону, через мобильные приложения и обратную связь с госорганами.

При создании Контакт-Центра предполагается упростить получение отдельных государственных услуг путем их предоставления посредствам средств связи, по аналогии с банковскими учреждениями, где можно отдельные услуги получить по телефону (например, перевыпуск банковских карточек, выписка из лицевого счета и т.д.). Первыми на очереди планируется упростить услуги по получению электронного ключа, приостановление/возобновление представление отчетности и получение справки об отсутствии задолженности (в настоящее время доля этих услуг составляет более 45 % от всех услуг).

Внедрение практики Мобильных центров - «Офис на колесах» - позволит в отчетные периоды оперативно и доступно оказывать государственные услуги в местах скопления людей, на рынках и в торговых домах. В мобильном офисе возможно совмещение функционала Центра оказания услуг, Терминала самообслуживания и функции приема платежей в кассовом узле банка, а также появится дополнительная возможность обслуживать лиц с ограниченными возможностями посредством заявки через ИКЦ.

Вся проводимая органами государственных доходов работа направлена на повышение удовлетворенности бизнеса и жителей г. Алматы качеством получаемых государственных услуг.