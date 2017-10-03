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Saebiz: что иностранцы думают о латинице

3 октября 2017, 12:58

Иностранцам предложили прочесть такое слова как saebiz, zhol, balyk, balalar...

Пока казахский алфавит находится на этапе перехода с кириллицы на латиницу, блогер Данияр Еникеев решил провести эксперимент, и предложил иностранцам прочесть казахские слова на кириллице и латинице, пишет Zakon.kz.
Автор ролика опубликованного на YouTube-канале, задался вопросом, что иностранцы думают о новом казахском алфавите и легко ли им теперь читать казахские слова.

Иностранцам предложили прочесть такое слова как saebiz, cәбіз, zhol, жол, балык, balyk, balalar, балалар другие.


Как отметили участники эксперимента, читать слова на латинице им легко, тогда как на кириллице сложно, поскольку есть незнакомы буквы.

«Конечно на латинице понятнее, но я будучи индианкой не люблю, когда хинди пишут на латинице. Я склоняюсь к тому, что это вопрос самоидентификации. Переход на латиницу это практичный шаг, но нужно быть уверенным, что собственные корни не будут потеряны», - сказала участница эксперимента.


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