Список лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, закупаемых у единого дистрибьютора - разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным органом в области здравоохранения документ, содержащий:

перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, закупаемых заказчиками у единого дистрибьютора, с указанием международного непатентованного наименования или состава лекарственных средств, а также технической характеристики и предельных цен, возможностью заключения долгосрочного договора поставки с отечественными товаропроизводителями;

перечень лекарственных средств с указанием международного непатентованного наименования для лекарственного обеспечения пациентов с индивидуальной непереносимостью и реализации принципа пациентоориентированности лекарственной помощи.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.