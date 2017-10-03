 
Новости за сегодня

Утвержден список лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2018 год

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 августа 2017 года № 631 «Об утверждении списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2018 год» (не введен в действие)

Список лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, закупаемых у единого дистрибьютора - разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным органом в области здравоохранения документ, содержащий:

перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, закупаемых заказчиками у единого дистрибьютора, с указанием международного непатентованного наименования или состава лекарственных средств, а также технической характеристики и предельных цен, возможностью заключения долгосрочного договора поставки с отечественными товаропроизводителями;

перечень лекарственных средств с указанием международного непатентованного наименования для лекарственного обеспечения пациентов с индивидуальной непереносимостью и реализации принципа пациентоориентированности лекарственной помощи.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

3 октября 2017, 12:59
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код