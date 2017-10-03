|
Утвержден список лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2018 год
|
Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 августа 2017 года № 631 «Об утверждении списка лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2018 год» (не введен в действие)
|
Список лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, закупаемых у единого дистрибьютора - разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным органом в области здравоохранения документ, содержащий:
перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, закупаемых заказчиками у единого дистрибьютора, с указанием международного непатентованного наименования или состава лекарственных средств, а также технической характеристики и предельных цен, возможностью заключения долгосрочного договора поставки с отечественными товаропроизводителями;
перечень лекарственных средств с указанием международного непатентованного наименования для лекарственного обеспечения пациентов с индивидуальной непереносимостью и реализации принципа пациентоориентированности лекарственной помощи.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.