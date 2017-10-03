СМИ сообщили о резком падении нефтяных доходов ИГ*

Они упали на 90 процентов.

Доходы террористической организации «Исламское государство»* от продажи нефти за два года упали на 90 процентов , сообщает , сообщает Lenta.ru





Выручка ИГ* от реализации нефти, добытой в Сирии и Ираке, с 2015 года упала в 12 раз — с 50 до четырех миллионов долларов в месяц. Посредники перепродавали сырье в Сирии или перевозили в другие страны, отмечает издание USA Today.





Продажа нефти приносила террористам почти половину доходов, остальное ИГ* получало от грабежей банков и жителей захваченных городов.

«Потеря ими половины доходов очень многое значит. Их территория уменьшается, а также снижается их возможности собирать с людей налоги», — сказал аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Тэблер (Andrew Tabler).

В июне аналитики IHS Markit отмечали резкое сокращение ежемесячного дохода ИГ с 81 миллиона долларов во втором квартале 2015 года до 16 миллионов долларов во втором квартале 2017-го. Причину они видели в пресечении каналов финансирования членов группировки: добычи и продажи нефти, доход от высоких налогов, конфискации. Так, доход от продажи нефти сократился на 88 процентов.





* Запрещенная в Казахстане террористическая организация