Бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на бой

Твит 68-летнего боксера собрал больше 20 тысяч лайков, им поделили почти девять тысяч пользователей.

Бывший боксер-тяжеловес Джордж Форман через свой Twitter вызвал на поединок актера Стивена Сигала, пишет РИА Новости





​"Стивен Сигал, я бросаю тебе вызов, один на один. Я буду использовать бокс, ты можешь использовать что угодно. 10 раундов в Вегасе", — написал он.





Твит 68-летнего боксера собрал больше 20 тысяч лайков, им поделили почти девять тысяч пользователей.





Сигалу 65 лет, он является мастером боевых искусств, имеет седьмой дан айкидо. Твит Формана он пока никак не прокомментировал.





Форман в 1994 году стал старейшим боксером, завоевавшим титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.

Фото © РИА Новости / Рамиль Ситдиков



