50 игорных заведений закрыли в Алматы с начала года

Руководителям отраслевых ассоциаций и компаний напомнили о вредном воздействии псевдолотерей (игровых автоматов с функциями азартных игр) и интернет-игр с денежным выигрышем, а также об уголовной ответственности за занятие незаконным игорным бизнесом, и предоставление мест для размещения игровых автоматов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Палату предпринимателей Алматы.





«По данным службы экономических расследований, за 8 месяцев 2017 года была пресечена незаконная деятельность 50 игорных заведений, в том числе 43 электронных казино и 7 залов игровых аппаратов. Изъято более 617 единиц компьютерной техники, 246 телевизоров, 117 электронных терминалов, 21 игровой автомат, денежных средств в сумме около 6 млн тенге», - сообщил руководитель ДГД по г.Алматы Аскар Тынысбеков на заседании Консультативного совета, прошедшего на площадке Палаты предпринимателей Алматы.





Глава департамента также привел данные об исполнении прогнозных показателей поступления налогов и других платежей в бюджет. В Алматы осуществляют деятельность порядка 183 754 предпринимателей (без учета бездействующих), из них 74,9 тысяч юридических лиц и 108,9 тысяч индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 27 сентября 2017 года прогнозные показатели доходной части бюджета Алматы исполнены на 103%, то есть при плане 1 206 058 млн тенге поступления составили 1 246 762 млн тенге. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 112% или больше на 132 533 млн тенге.





В рамках встречи были также рассмотрены распространенные ошибки при выписке электронных счетов-фактур, вопросы внедрения ИС АСТАНА-1.