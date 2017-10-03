Новое уголовное законодательство

В июле 2014 года принят новый Уголовный Кодекс Республики Казахстан, наряду с которым принятый новые Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, которые введенный в действие с 1 января 2015 года. Таким образом, уголовное законодательство страны существенное обновилось. В Уголовном кодексе появилось новое понятие, как «Уголовный проступок». То есть, исходя из общественной опасности совершенного деяния и наказания, уголовные правонарушения разделились на две категории, такие как проступки и преступления. За совершение уголовного проступка предусмотрен широкий круг более мягких видов наказаний, чем за преступления. Кроме того осуждение лица за уголовный проступок не влечет судимости.

Уголовное законодательство страны продолжает претерпевать изменения и дополнения и сегодня. Одной из причин этому, является необходимость приведения его в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан и мировыми стандартами. К примеру, в текущем году в Уголовный кодекс внесены изменения касательно названий учреждений для отбытия наказания лицами, осужденными к лишению свободы. Так, ставшие уже привычными понятия как, колония-поселение, исправительная колония общего, строгого, особого режима и тюрьма, заменены на учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной, средней, максимальной, чрезвычайной и полной безопасности соответственно. Кроме того, теперь в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством прокурор не опротестовывает судебные акты, а вносит на них апелляционные ходатайства.

Также, хотелось бы отметить, что Законом Республики Казахстан от 11 июля 2017 года № 91-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», в Уголовное законодательство внесено дополнение и введен новый дополнительный вид наказания, как - лишение гражданства Республики Казахстан. Лишение гражданства Республики Казахстан состоит в принудительном прекращении государством устойчивой политико-правовой связи с осужденным, выражающей совокупность их взаимных прав и обязанностей. Лишение гражданства Республики Казахстан не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет.

В целом, новое уголовное законодательство Республики Казахстан направлено на гуманизацию и формирование нулевой терпимости к любым видам правонарушений.

Судья Специализированного межрайонного

суда по уголовным делам Карагандинской области

Б.М. Шалгимбаев