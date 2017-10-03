МФ РК: Таможенников не уволят из-за внедрения автоматизированного контроля

С внедрением системы АСТАНА-1 для автоматизированного контроля товаров на границах Казахстана произойдёт сокращение персонала на таможенных пунктах. При этом сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие места работы, передаёт передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Госмана Амрина.





«Если бы у нас ничего не менялось, то, конечно, мы вынуждены были бы провести оптимизацию. Но буквально в этом году мы открыли два новых пункта пропуска на узбекской границе, туда нужны люди. Также мы перешли на круглосуточный режим. Вы же понимаете, что никто не будет работать 24 часа. Вместе с тем нам дали новые функции по экспортному контролю. Плюс откроется самый большой пост на китайской границе в следующем году, насколько я знаю, это будет в апреле-мае, - дорога «Западная Европа-Западный Китай». Представляете, какой объём. Туда нужны будут сотрудники», - сказал он журналистам после пресс-конференции в СЦК.





По его словам, система АСТАНА-1 работает с 1 октября. С ее помощью осуществляется автоматизированный контроль таможенного процесса с момента подачи предварительной информации до контроля после выпуска товаров. В том числе пункты пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном.





«К примеру, какая-то компания ранее попадалась на контрабанде, сразу идёт команда проверить ее внимательно. То есть система даёт команды, что должен делать таможенник. Если он этого не сделает, система не позволит ему закрыть декларацию и соответственно оформить документы (...) Если совершенно новая компания, то оценкой может быть стоимость. Допустим, iPhone - перевозчик пишет 100 долларов, машина знает, что до этого в декларации они были по 800 долларов, естественно, она сразу даёт команду проверить, насколько правильные документы, нет ли здесь обмана. Она может реагировать на стоимость, сам товар, перевозку, страну - на многие факторы», - добавил Г. Амрин.





В Минфине уверены, что система позволит ускорить таможенные процедуры, безбумажно декларировать товары, снизить уровень коррупции.



