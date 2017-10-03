BMW не станет электрифицировать свои универсалы

Масштабная программа электрификации BMW не затронет универсалы. Об этом, как сообщает BMW Blog, представители бренда рассказали репортерам во время закрытого мероприятия в Бельгии.





Сейчас в линейке BMW имеются два универсала – 3-Series Touring и 5-Series Touring. Решение не предлагать для них версий iPerformance с плагин-гибридными силовыми установками выглядит несколько неожиданно, если учесть популярность этого типа кузова в Европе (особенно – в родной для BMW Германии), а также тот факт, что переоборудовать «сарай» под PHEV сравнительно просто. Правда, на данный момент неясно – относится ли отказ от гибридизации только к моделям текущего поколения или же это более долгосрочная стратегия. Напомним, нынешний BMW 3-Series Touring, относящийся к семейству моделей шестой генерации, был представлен в 2012 году, а последнее на сегодняшний день обновление пережил в этом мае. Совершенно новый BMW 5-Series Touring дебютировал в этом марте на Женевском автосалоне. Отметим, что в России ни одна из этих моделей сейчас не продается.





Ранее глава BMW Group Харальд Крюгер объявил о намерении увеличивать долю электрифицированных автомобилей во всех модельных линейках всех входящих в концерн брендов, включая BMW M и даже Rolls-Royce. К 2025 году компания намерена предлагать на мировом рынке 25 разных машин с электроприводом, причем 12 из них будут полностью электрическими. Так, в 2019 году выйдет электромобиль MINI, в 2020-м – электромобиль BMW X3, а в 2021-м – четырехдверное «гран купе» на основе недавнего концепта i Vision Dynamics. Кроме того, уже до конца текущего года будет представлен плагин-гибридный i8 Roadster – усовершенствованный по сравнению с соплатформенным купе.



