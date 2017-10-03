МНЭ РК: Акимы регионов должны обеспечить запас основных продтоваров в стабфондах

На заседании правительства РК рассмотрели возможные риски социально-экономического развития страны до конца года и профилактические меры по сдерживанию инфляции в запланированном коридоре, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несмотря на относительную стабилизацию инфляции с марта по сентябрь, где месячная инфляция составила ниже 0,5%, возможно усиление инфляционных процессов до конца текущего года. С учетом сезонных факторов на фоне предпраздничных дней, традиционно в четвертом квартале происходит рост цен на плодоовощную и сельскохозяйственную продукцию», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

В результате этого, по его словам, инфляция в результате роста цен на продовольственные товары может вырасти.

«И, по нашей оценке, она в октябре составит 0,7-0,9%, в ноябре - от 1 до 1,1%, в декабре - 0,9 - 0,11%. Таким образом, в четвертом квартале в целом уровень инфляции будет 7,1-7,4%. Далее, на фоне проведения запланированного ремонта на Павлодарском НПЗ с 20 сентября до 25 октября возможно повышение цен на бензин, каскадным эффектом может повлечь повышение цен и тарифов на другие товары и услуги», - пояснил глава ведомства.

Кроме того, в период отопительного сезона в некоторых регионах отмечается резкий рост цен на твердое топливо.

«Например, в Астане на 19,0%, в Алматинской на 16,4% и Акмолинской области на 10,6%. Вместе с тем в других регионах на данный товар цена остается относительно сравнительно стабильной», - сказал министр.

Также Т. Сулейменов сообщил о профилактических мерах по сдерживанию инфляции в запланированном коридоре 6-8% до конца года.

«Считаем необходимым акимам регионов обеспечить достаточный запас основных продовольственных товаров в региональных стабилизационных фондах. Также проводить ежедневный мониторинг цен и эффективно использовать ресурсы стабфондов для недопущения дефицита и насыщения рынка необходимыми социально-значимыми продтоварами», - отметил он.

В то же время министерству энергетики совместно с акимами регионов необходимо не допустить необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы в период отопительного сезона.

«Национальному банку обеспечить постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке с цель оперативного возможного реагирования на любые девальвационные ожидания.

В целом, исходя из нашего прогноза, мы ожидаем увидеть коридор инфляции от 6,9-7,5% по итогам 2017 года», - заключил министр.

В свою очередь премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев констатировал, что «уровень инфляции соответствует установленному коридору 6-8%».

«Необходимо держать на особом контроле вопросы со ценах на товары и услуги и оставаться в заданном коридоре. Контроль Ерболат Аскарбекович (Досаев, заместитель премьер-министра РК), за вами», - поручил глава кабмина.

Ксения Давыдова