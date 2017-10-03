Требования санврачей и ЧС к бизнесу значительно сократятся

Аблай Мырзахметов рассказал о мерах по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Выступая на заседании Правительства Председатель Правления НПП РК «Атамекен» отметил, что новый законопроект является результатом большой совместной работы Министерства национальной экономики РК, госорганов и «Атамекена».

«Институт профилактического контроля - это безусловно хороший сигнал для бизнеса, поскольку мы переходим от карательных мер к профилактике. В сфере контроля и надзора имеется хороший посыл по снижению давления на бизнес. Так как на 30% сокращено количество проверок и на 50% количество требований», - подчеркнул Аблай Мырзахметов.

По словам Председателя Правления, за последние 5 лет лидерами по проверкам бизнеса были санврачи, служба ЧС и налоговые органы. Поэтому, крайне важно, что новый законопроект сокращает требования по СанПинам более чем на 80% и более чем на 70% по пожарной безопасности.

Сокращаются и сроки проведения проверок: с 30 до 10 рабочих дней - внеплановые проверки и до 15 рабочих дней - сроки проведения профилактического контроля.

«Атамекен» вместе с экспертами провел опрос пяти с половиной тысяч респондентов во всех областных центрах, городах Астана и Алматы. По итогам предложена 71 рекомендация по снижению фронтальных издержек для бизнеса. В ходе ревизии по разрешениям, которые касаются квазигоссектора и монополистов, выработано 69 предложений. Важно, что эти рекомендации лягут в основу закона», - сказал Аблай Мырзахметов.

Он подчеркнул, что данные меры создадут упорядоченность, ответственность монополистов и квазигоссектора. Все внутренние акты будут проходить согласование в соответствующих регулирующих органах.

Отдельно Аблай Мырзахметов остановился на мерах, принимаемых госорганами по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business». Он предложил включать в ежегодный план законодательных работ меры, которые помогут устранять системные проблемы из Реестра, который формирует Национальная палата.

«Правоприменительная практика всегда дает пищу для размышления. Если бы каждый год с конкретной поправкой мы входили в Мажилис, то это помогло бы совершенствовать законодательство в части поддержки предпринимательства», - резюмировал Аблай Мырзахметов.